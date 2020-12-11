İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Uzaktan Eğitimde görevli olan öğretmenler ikamet ettiği adreslerinden ayrılabilirler mi?

Aralıklı sürelerle devam eden yüz yüze eğitim 4 Ocak 2021 tarihine kadar sonlandırıldı. Bu tarihe kadar eğitime uzaktan eğitim olarak devam edilecek. Bu süreçle ilgili merak edilen en önemli konu ise "Öğretmenler uzaktan eğitim süresince görev mahallelerinde kalmak zorunda mı ?" sorusu oldu. Bu sorunun cevabını Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı uzaktan eğitim kılavuzunda açıkladı.

11 Aralık 2020 Cuma 17:10
Uzaktan Eğitimde görevli olan öğretmenler ikamet ettiği adreslerinden ayrılabilirler mi?
Takip Et:

 MEB tarafından, okulların eğitime 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim ile devam etmeleri kararının açklanmasının ardından, öğretmenlerin bu süreçte görev mahallelerinde bulunmaları zorunlu mu? sorusu merak edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Esnek Çalışma Esasları'nda bu sorunun cevabı: " İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallelerinden ayrılamaz." şeklinde  verilmişti.

 Ayrıca, Mili Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim süreci ile ilgili diğer detayları da açıkladı. MEB tarafından yapılan açıklamada: "Dünyada ve ülkemizde devam eden COVID-19 salgınının seyrinde gerçekleşen yükselişten dolayı, 20 Kasım 2020 Cuma tarihinden 4 Ocak 2021 Pazartesi tarihine kadar özel, resmi, örgün ve yaygın bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz." denildi.

 Kararlaştırılan bu uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler haftanın 1 günü okula gidecekler. Yapılan açıklamaya göre; öğretmenler uzaktan eğitim sürecini koordine ve takip etmek için haftanın en az 1 günü okullara gidecekler. Ayıca uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler, ek ders üretlerini almaya da devam edecekler. 

 Bu açıklamalara bakıldığında, öğretmenlerin uzaktan eğitim süresi boyunca görev mahallelerini terk etmemeleri gerektiği sonucuna varılıyor.  



Son Güncelleme: 11.12.2020 17:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebUzaktan EğitimÖğretmenKılavuzOkul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?

Popüler Haberler

Uzaktan Eğitimde görevli olan öğretmenler ikamet ettiği adreslerinden ayrılabilirler mi?
Çukur Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir?
Arnavutluk asgari ücreti ne kadar?
BİM market indirimli Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?
Beyaz Futbol ROK neden yok? Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu mu?
Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan'a ne oldu, diziden ayrıldı mı?
Kanada’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2020 Aile Hekimi değişim yapma formu
Netflix Fate The Winx Saga ne zaman başlayacak?
Güreş Dünya Kupası ne zaman yapılacak? Türkiye'yi güreşte temsil edecek sporcular ve dünya kupası tarihi
Hekimoğlu Vahap Ergün kimdir? Gerçek adı nedir? Güven Kıraç hakkında bilgiler
Okul servis ücretleri iade edilecek mi, ne olacak? Okul servis ücreti geri alınabilir mi?
13 Ocak Pazartesi: Müge Anlı'nın programını hüzün sardı! Sevdiğine kavuşmak için çıktığı yolda ölü bulundu!
Kefaret ne demektir? Kefaret TDK kelime anlamı nedir?
Yasaklanan Google hesabı için ne yapılabilir? Yasaklanan Google hesabı için itiraz formu adresi
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2020
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 11 Aralık 2020 Cuma
2021 yılında altın fiyatları ne olur? Altın yükselecek mi, çarpıcı altın yorum ve değerlendirmeleri
Hangi durumlarda seyahat izin belgesi alınabilir? Seyahat durum belgesi için geçerli durum ve haller
Mazeret izni ayda kaç gündür? 2020 Mazeret izni çeşitleri ve süreleri
Hanuka bayramı nedir, kimin bayramıdır, kimler nasıl kutlar? Hanuka Bayramı ne zaman başlayacak? Hanuka bayramı tarihleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.