Uzaktan Eğitimde görevli olan öğretmenler ikamet ettiği adreslerinden ayrılabilirler mi?

MEB tarafından, okulların eğitime 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim ile devam etmeleri kararının açklanmasının ardından, öğretmenlerin bu süreçte görev mahallelerinde bulunmaları zorunlu mu? sorusu merak edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Esnek Çalışma Esasları'nda bu sorunun cevabı: " İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallelerinden ayrılamaz." şeklinde verilmişti.

Ayrıca, Mili Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim süreci ile ilgili diğer detayları da açıkladı. MEB tarafından yapılan açıklamada: "Dünyada ve ülkemizde devam eden COVID-19 salgınının seyrinde gerçekleşen yükselişten dolayı, 20 Kasım 2020 Cuma tarihinden 4 Ocak 2021 Pazartesi tarihine kadar özel, resmi, örgün ve yaygın bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz." denildi.

Kararlaştırılan bu uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler haftanın 1 günü okula gidecekler. Yapılan açıklamaya göre; öğretmenler uzaktan eğitim sürecini koordine ve takip etmek için haftanın en az 1 günü okullara gidecekler. Ayıca uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler, ek ders üretlerini almaya da devam edecekler.

Bu açıklamalara bakıldığında, öğretmenlerin uzaktan eğitim süresi boyunca görev mahallelerini terk etmemeleri gerektiği sonucuna varılıyor.