Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor

Korona virüs vaka sayılarında ki artış sebebiyle okullarda yüzyüze eğitime verilen ara yarın başlıyor. Anasınıfı ve özel kreşler hariçt üm okul ve kademelerde ki milyonlarca öğrenci ve öğretmen 4 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek olan uzaktan eğitim maratonuna yarın başlıyor.

ANAOKULLARI YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDİYOR

Bir çok öğretmen tarafından tepki görsede Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitime Anaokulları ve kreşler ara vermiyor. Bu kademelerde ki öğrenci ve öğretmenler haftanın 5 günü yüz yüze eğitime devam edecek.

EBA VE TRT EBA TV KANALLARI ÜZERİDEN EĞİTİM

Öğrenciler uzaktan eğitime TRT EBA TV kanalları, EBA farklı eğitim platformları üzerinden devam edecekler. Özellikle EBA platformu üzerinden canlı dersler yapılacak ve öğrenciler etkileşimli olarak derslerini eba üzerinden öğretmenleriyle birlikte işleyebilecekler.

SINAVLAR NE OLACAK ?

TABLET DAĞITIMI SÜRECİ

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada 23 Kasım - 4 Ocak 2021 tarihi arasında yapılacak olan uzaktan eğitim sürecind hiç bir şekilde yüz yüze sınav yapılmayacağını duyurdu. Ancak bugüne kadar yapılmış olan sınavlar e okul sistemine girilecek ve 4 Ocak tarihinden sonra bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde sınavlar küçük gruplar halinde yapılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen tablet bilgisayarlar, öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Dağıtımı gerçekleştirecek 500 bin tablet bilgisayarın yıl sonuna kadar öğrencilere teslim edilmesi planlanıyor.

EK DERS ÖDEMELERİ

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin üzerlerinden bulundukları ders yüküne göre ek ders ödemeleri devam edecek. Öğretmenler kendilerine verilen ders programlarında yer alan ders saatlerine göre derslerini EBA vb platformlar üzerinden işleyecekler.