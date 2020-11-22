Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu

Milli Eğitim camiasında yarından itibaren milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim süreci tekrardan haftanın 5 günü olacak şekilde başlıyor.

Toplumda ki vaka sayılarının artması ve okulların sağlığının tehlikeye girmesi sebebiyle aşamalı olarak başlayan yüz yüze eğitime tamamen 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verildiği duyurulmuştu.

Ara tatil sonrasında başlayan uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler ders ve her türlü etkinliklerinin TRT EBA TV kanalları, EBA platformu ve çeşitli programlar aracılığıyla yapacaklar. Ancak bu süreçte en önemli ayak EBA TV kanalları olacak.

TRT EBA LİSE YAYIN AKIŞI

Her kademe için ayrı ayrı yayın yapan 3 eba tv kanalında 23-27 Kasım tarihleri arasında ki ders programı, yayın akışı ve tekrar derslerin saatleri yayınlandı. Trt Eba ilkokul,Trt Eba ortaokul,Trt Eba lise kanallarının yayın akışları aşağıdaki gibidir.

TRT EBA ORTAOKUL YAYIN AKIŞI

TRT EBA İLKOKUL YAYIN AKIŞI