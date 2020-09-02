Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!

YKS sınavı açıklandıktan sonra gündemde en fazla merak edilen konu üniversitelerin ne zaman açılacağı olmaktadır. Gerek üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler gerekse hali hazırda üniversite okuyan öğrencilerin merak ettiği bir konu olan üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK’ten gelecek açıklamalar son derece merak ediliyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK Başkanı Yekta Saraç konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken açıklama resmi Twitter hesabı üzerinden geldi. YÖK başkanı Saraç açıklamasında ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.” ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti: “Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz.’

Yekta Saraç okulların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı ekipleri ile ciddi bir çalışma yapıldığının ve en kısa sürede okulların açılacağının altını çizerken önemli olan öğrencilerin, akademik ve idari personellerin sağlığı olduğu dile getirdi.