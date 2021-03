Üniversitelerdeki vize, final, mazeret sınavı nedir?

Ülkemizde her lise öğrencisi üniversite hayali kurmaktadır. Üniversite hayali ile yanıp tutuşan gençlerimiz üniversite sınavına girerek kazandıkları takdirde üniversitede eğitim hayatlarına başlıyorlar. Üniversitede yapılan sınavlar vize ve final adı altında yapılmaktadır. Üniversite adayları ve üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler vize ve finalin ne olduğunu merak ediyor. Bu haberimizde vize ve final sınavları nedir sorusunun yanıtlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Vize ve final sınavları üniversitede yapılan bir sınavdır. Bu sınavlarda yüksek not alan öğrencilerin diploma notu yüksek olur. Diploma notunu yüksek tutan öğrenciler üniversiteyi dereceyle bitirirler. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler vize ve final sınavlarını yüksek tutmak zorundadır. Üniversitelerde bir dönem içerisinde iki farklı sınav olmaktadır. Bu sınavların ilki vize sınavları olarak bilinmektedir. Genellikle bütün üniversitelerde bir dönem içerisinde sadece bir tane vize sınavı yapılır. Yalnız bazı üniversitelerde zaman zaman iki tane vize sınavı yapılabilmektedir.

Vize sınavları dönem sonu puanının yüzde kırkını kapsamaktadır. Final sınavı ise %60 oranında etkilidir. Bazı üniversiteler istisna iyi olarak vize sınavlarında genel notun %30 veya %20 sini baz almaktadır. Vize sınavları tarihleri ise üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. Ancak genellikle bütün üniversiteler aynı dönemde vize sınavı yapmaktadır. Eğer derste başarılı olup bir üst sınıfa geçmek istiyorsanız her iki dönemde girdiğiniz sınavlardan da başarılı olmanız gerekmektedir. Her dönemdeki ilk sınavlara vize sınavı denmektedir. Vize sınavları genellikle tüm üniversitelerde kasım ayı içerisinde başlamaktadır. Her ders için ayrı ayrı yapılan vize sınavları genel olarak dönem ortasında belirlenmektedir. Öğrenciler iki-üç ay boyunca aldıkları eğitim sonucunda vize sınavına girerler. Genel olarak vize sınavları final sınavlarına göre daha kolay olmaktadır. Vizeden düşük not alan bir öğrencinin, final sınavında daha yüksek not alarak not ortalamasını yükseltmesi gerekmektedir. Aksi takdirde o dersten geçmesi çok zordur.

Öğrenciler arasında vize sınavlarının başladığı döneme vize haftası denmektedir. Bu dönem genel olarak tüm üniversitelerde kasım ayında başlamaktadır. Bu sınavlar bir hafta boyunca devam ettiği gibi birkaç hafta boyunca da devam edebilmektedir. Dolayısıyla bu hafta içerisinde tüm vize sınavlarına girmiş olursunuz. Aynı gün içerisinde de birden fazla dersin vize sınavına girebilirsiniz. İkinci dönemde vize haftası ise genellikle nisan ayı içerisinde başlar. Vize haftasının ne zaman olduğuna dair bilgi edinmek istiyorsanız okulun sezon başında yayınladığı akademik takvime bakarak gerekli bilgileri elde edebilirsiniz.

Final sınavları ise her dönemin sonunda yapılan sınavlara denmektedir. Final sınavları öğrencinin aldığı notun yüzde altmışını etkilemektedir. Bu açıdan final sınavlarına daha iyi hazırlanmanız gerekiyor. Bazı üniversiteler Çan eğrisi uygulaması yaparken, bazıları ise hala geçme notu uygulamaktadır. Eğer bir final notundan 50 puan alırsanız geçme notunun altında kalarak o dersten başarısız olmuş kabul edilirsiniz. Çan eğrisinde ise sınıfta alınan not ortalamasının üstünde bir not almanız gerekmektedir. Çan eğrisinde sınıf ortalaması 50 ise 52 puan alan bir öğrenci dersten geçmiş sayılır. Final sınavlarında dönem boyunca aldığınız derslerle alakalı tüm konulardan sorumlu olursunuz. Final sınavında hem bize sınavında çıkmış sorular hem de vize sınavından sonra işlediğimiz konular sorulmaktadır. Vize sınavları genellikle final sınavlarına göre daha kolaydır. Final sınavları daha zorlayıcı olur. Derslere düzenli olarak katılan öğrenciler ve düzenli olarak not tutan öğrenciler final sınavında başarılı olacaktır. Devamsızlık yapan öğrencilerin uzun bir süre devamsızlık yapmaları halinde final sınavına giremezler.

Final haftası ise final sınavlarının olduğu döneme denmektedir. Final haftası birinci ve ikinci dönemin sonunda olmaktadır. Final haftası, aynı vize haftasında olduğu gibi bir ya da birkaç hafta sürebilir. Birinci dönemin final haftası genellikle tüm üniversitelerde ocak ayında başlamaktadır. İkinci dönemde ise haziran ayına denk gelmektedir. Vize sınavlarına girmediyseniz bu sizin final sınavına girmenize engel değildir. Ancak vize sınavına girmeden final sınavına girerseniz o dersten geçme olasılığınız çok düşük olacaktır. Vize sınavından alacağınız not, dönem sonu ortalamanızı %40 etkilerken, final sınavından alacağınız not ise, dönem sonu not ortalamanızı %60 etkilemektedir. Dolayısıyla bir sınava girip ötekine girmemeniz o dersten geçmenizi bir hayli zorlaştıracaktır.

Vize ve final notlarınızı öğrenmek istiyorsanız okulunuzun öğrenci kayıt sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Burada vize ve final sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Okul numaranız ve size ait şifrenizde bu sisteme giriş yapabilirsiniz. Öğrenci işlerine giderek unuttunuz şifrenizi ve numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca bazı üniversitelerde sınav sonuçları fakültenin ortak panosuna açılmaktadır.

Vize ve final sınavlarından başarısız olmanız durumunda yine dersi geçebilmek için size bir hak daha tanınmaktadır. Bu sınavlara bütünleme sınavı denilmektedir. Bütünleme sınavına yalnızca dersin vize ve final sınavlarından başarısız olan öğrencileri girebilmektedir. Mazereti olan öğrenciler de bu sınava girebilmektedir. Bütünleme sınavına da giremeyen öğrenciler ellerinde bir sağlık raporu Bulundurmaları halinde ileri bir tarihte yapılacak olan mazeret sınavına da girme hakkına sahiptir. Bazı üniversitelerde bütünleme sınavı yapılmamaktadır. Bu üniversitelerde dersten kalan öğrenciler yaz okulu denen okulda eğitim görmeleri gerekmektedir.

Yaz okulu, okul döneminde hiçbir sınavdan geçemeyen ve başarısız öğrencilerin bir arada olduğu okuldur. Yaz okuluna sadece ücretli bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Her ders başına belirli bir ücret ödemek zorundasınız. Bu sayede kaldığınız derslerden tekrar geçebilme hakkına sahipsiniz. Yaz okulu ortalama olarak yedi veya sekiz hafta sürmektedir. Yaz okulunda sınavlara tekrar girdiğiniz ve başarılı olduğunuz takdirde o dersten geçebilirsiniz.

Herhangi bir vefat, hastalık veya ve benzeri durumlarda final veya vize sınavına giremeyen öğrenciler, mazeret sınavlarına katıla bilmektedir. Bütünleme, vize veya final sınavına katılamayan öğrenciler mazeret sınavlarına girerek bu sınavları telafi edebilme hakkına sahiptir. Ancak mazeret durumlarını belli eden ve ispatlayan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Bazı üniversitelerde istisna olarak rapor bile olsa mazeret sınavı yapılmamaktadır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerinin yanında fakülte yönetimine dilekçe yazmaları da gerekmektedir. Öğrencinin bir yakınının vefat etmesi, ciddi bir hastalık geçirmesi veya kaza geçirmiş olması mazeret sınavı hakkına sahip olması anlamına gelir. Genel olarak hafif mazeretlerle gelen öğrenciler bu sınava giremez.

Üniversitelerdeki bazı hocalar, final ya da vize sınavları öncesi öğrencileri test etmek için Quiz adı verilen küçük sınavlar yapabilmektedir. Öğretmenin durumuna göre bu ufak sınavlar vize ve final sınavlarını etkilemektedir. Quiz sınavları üzerinden öğrencilere sözlü notu ve ödev notu adı altında notlar verilebilmektedir. Bu sınavların yüzdelikleri final sınavları kadar olmasa da %10 veya %15 olabilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin her zaman hazırlıklı olması gerekmektedir. Bir öğrenci eğer üniversiteden mevzun olmak üzere ise ve sadece tek bir dersi kaldıysa tek ders sınavına girerek sınavdan geçme hakkına sahiptir.