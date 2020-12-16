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Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı, ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üniversitelerin riskten kaynaklı olarak uzaktan eğitime devam edeceğini duyurdu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:16
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı, ne zaman başlayacak?
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Korona virüs salgını nedeniyle en fazla etkilenen alanlar arasında ilk sırada eğitim yer alıyor. Salgın sebebiyle Mart ayından bu yana okullar uzaktan eğitim sistemine geçti. Okulların kademeli olarak eylül itibariyle açılmasıyla gözler üniversitelere yöneldi.

Üniversite öğrencilerinin son dönemde en çok merak ettiği konulardan birisi yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağı konusunda oldu.

‘Uzaktan eğitime devam edilecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlanmasının hedeflendiğini işaret ederek ‘’Üniversiteler bu dönemde riskten kaynaklı olarak uzaktan eğitime devam edecek.’’ dedi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Salgın nedeniyle üniversiteler kış döneminin uzaktan eğitimle geçirileceğini duyurmuştu. YÖK’ün yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitime 1 Ekim 2020 sonrasında olacak şekilde başlanacağına dair talepte bulunulduğuna yer verilmişti.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 21:30
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Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimÜniversite
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