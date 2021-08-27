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Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlıyor mu? YÖK Başkanı açıkladı..

YÖK Başkanı Erol Özvar, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına dair sorunun yanıtın yaptığı bir açıklamada verdi. Özvar, YÖK'ün gelecekte yapılmasını planladıkları yeni vizyon hakkında da önemli bilgiler verdi.

27 Ağustos 2021 Cuma 11:00
Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlıyor mu? YÖK Başkanı açıkladı..
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Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılan üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı büyük merak konusu oldu. İlköğretim, ortaöğretim ve liselerde yüz yüze eğitime geçiş kararı sonrası değerlendirme görüşmeleri yapan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) örgün eğitim hakkında son kararını kamuoyu ile paylaştı.

Yeni ataması gerçekleştirilen YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite rektörleriyle ilk kez bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda YÖK'ün geleceğe dair yeni vizyonu rektörlerle paylaşılırken 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı eğitimi hakkında da istişarelerde bulundu.

Yüz yüze eğitimdeki süreç ve bundan sonraki izlenecek yol haritasıyla ilgili bir konuşma yapan YÖK Başkanı Özvar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı içerisinde koronavirüs salgının ilerleme seyri ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşların sunduğu tüm uyarıların da dikkate alınması kaydıyla üniversitelerde örgün eğitimin yüz yüze başlayacağını söyledi.

Başkan Özvar ayrıca, tüm yükseköğretim kurumlarında koordinasyonun daha sağlıklı sağlanabilmesi adına pandeminin seyrine göre daha öncesinde harmanlanmış eğitim modelinin, örgün programlarda kullanılmaya devam edileceğini ve özellikle uygulamalı eğitimlerinde ilgili kurumların sunduğu tedbirlerin tümüyle uygulanarak yüz yüze yapılmasının sağlanacağını söyledi. Özvar konuşmasında ayrıca, teorik derslerin de yine salgın sürecine göre yüz yüze yada belirli bir oran konularak uzaktan öğretim sistemiyle verilebileceğini kaydetti.

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 27.08.2021 11:00
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Anahtar Kelimeler:
ÜniversiteYüz Yüz Eğitimörgüt öğretimYÖK
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