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Üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi nasıl olunur? Öğretim görevlisi olma şartları nelerdir?

Mezun olan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan öğretim görevlisi nasıl olunur,şartları nelerdir sorularının cevabını haberimizden öğrenebilirsiniz

04 Şubat 2021 Perşembe 01:31
Üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi nasıl olunur? Öğretim görevlisi olma şartları nelerdir?
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Ülkemizde her geçen gün üniversitelerin açılmasıyla beraber öğretim görevlileri ihtiyacı git gide artmaktadır.Gençlerimizin hayali eğitimini aldığı ve mezun olduğu üniversitesinde akademisyen olarak kalarak kariyerine devam etmektir.Bir çok üniversite ihtiyaçları doğrultusunda  yeni öğretim görevlisi iş ilanını yayınlar.

Üniversitelerde öğretim görevlisi nasıl görevlendirilir?

 Üniversitelere Kanun uyarınca,Sahip olduğu uzmanlık alanında yaptığı çalışmalar,bir dersin eğitim ve öğretim uygulaması için daimi ya da ders saati ücreti ile görevlendirme yapılmaktadır.

Meslek yüksekokullarına öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerden tezli yüksek lisans mezuniyet şartı aranır.

Öğretim görevlileri fakültelere yönetim kurulunun görüşü,rektörün onayı ile kadroya atanabilir,Sözleşmeli  ya  da ders saati ücreti ile işe alınırlar.

Öğretim görevlisi nasıl olunur?

Yükseköğretim kurumu tarafından yapılan duyuruları takip etmek gerekir.Şartları sağlayan adayların başvurusu kabul edilir.2 yıl süre ile kadrolara atanabilinir.Meslek yüksekokulu ve konservatuvarlara ise istenildiği takdirde süresiz olarak atanabilirsiniz.

Öğretim görevlisi ücreti nedir? Kaç saat ders verir?

Haftada en az 12 saat ders vermek zorundadır.Uygulama birimlerinde görev alanlar için herhangi bir saat sınırı yoktur ancak ücret ödemesi yapılmaz.

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındakiler de dahil olmak üzere uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilen uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenir.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 01:31
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Anahtar Kelimeler:
öğretim GörevlisiÜniversite
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