Üniversitelerde hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların yüz yüze eğitime geçiş yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda YÖK Başkanı, YÖK ve üniversiteler olarak yüz yüze eğitime geçiş kararı alındığını açıkladı. Ayrıca gerekli önlemlerin alındığını ve üniversitelerde nasıl eğitim yapılması gerektiğini belirlediklerini ifade etti. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin hibrit eğitime geçeceğini bildirdi. Peki üniversitelerde hibrit eğitim nasıl uygulanıyor?

Binlerce öğrenci hibrit eğitime geçişin nasıl olacağını merak ediyor. YÖK Başkanı Özvar, öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerini kaldırmak için şu açıklamalarda bulundu:

“Pandemide eğitimi uzaktan yapma kararı aldık. Türkiye’deki tüm üniversiteler bu salgına hızlı reaksiyon gösterdi ve uzaktan eğitime geçtiler. Bu nedenle üniversitelerimizi kutluyorum. Üniverstiler bu süreçte öğretime devam ettiler.”

Yüz Yüze eğitim kararı

Hibrit eğitim

Erol Özvar: “Yeni bir akademik yıla giriyoruz. Ekim ayında üniversitelerimizde eğitim başlayacak. Bu yeni yılda YÖK ve üniversiteler olarak yüz yüze eğitime geçiş kararı aldık. Bu kararın arından gerekli tedbirler alındı. YÖK olarak hem kampüs hem de üniversitelerde pandemi şartlarında nasıl eğitim yapılacağını belirledik. Bugün bütün yerleşkelerde nasıl tedbirler alınması gerektiğini belirledik.

“YÖK olarak yüz yüze eğitim faaliyetlerini devam ettirmeyi hedefliyoruz. Tabi bu durum pandemi sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda şekillenecek.

Pandemi sürecinde üniversitelerde eğitimin aksamaması için hibrit model kullanılabilir. Yani üniversiteler hibrit eğitime geçecek. Bu durumda derslerin %40’ı çevrim içi yapılacak. Üniversiteler diğer kararları ise sosyal medyadan paylaşıyor. Pandemide üniversiteler derslerin %40’ını çevrim içi yapmaya karar verdi. Salgının seyrine göre dersler bu şekilde uygulanacak. Bu yöntem üniversitelerin insiyatifine göre yapılacak. Okullar bu konuda tam yetkili.”

Aşı çağrısı

YÖK Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerimiz tüm öğrencileri kucaklayacaktır. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçişte öğrencilerden ricam aşı olmalarıdır. Ben de aşı olmalarını öneriyorum. Üniversitelerde hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin çevrim içi yapılacağı kararlaştırıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı.”

