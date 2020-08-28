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Üniversitelerde elektronik kayıt ne zaman başlıyor? E-kayıt nedir, nasıl yapılır? Üniversitelerin yeni elektronik kayıt tarihleri

Üniversite tercihleri açıklandı. Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan binlerce genç üniversitelerde elektronik kayıt ne zaman başlıyor, E-kayıt nedir ve nasıl yapılır sorularını araştırmaya başladı. Üniversitelerin yeni elektronik kayıt tarihleri belli oldu.

28 Ağustos 2020 Cuma 21:57
Üniversitelerde elektronik kayıt ne zaman başlıyor? E-kayıt nedir, nasıl yapılır? Üniversitelerin yeni elektronik kayıt tarihleri
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Üniversite sınavına giren binlerce gencin üniversite tercihleri açıklandı. Açıklanan tercihlerin ardından öğrenciler üniversite kayıtlarını araştırmaya başladı. Üniversite kayıtları elektronik ortam üzerinden yapılabiliyor.

Elektronik kayıt nedir?

Elektronik kayıt kısa adıyla e-kayıt sistemi üniversiteye yerleşen öğrencilerin e-Devlet sistemi üzerinden ön kaydının yapılmasıdır. Bu işlemi e-Devlet sistemine girerek yapabilirsiniz.

Elektronik kayıt nasıl yapılır?


E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne Üniversite e-Kayıt yazılmalıdır. Karşınıza çıkan ekranda sizden istenen bilgileri girdikten sonra başvurunuzu tamamlayın.

E-Kayıt tarihleri

E-Kayıt tarihleri hakkın YÖK açıklamada bulundu. Bu açıklamada öğrencilerin talebi üzerine 2020 YKS kayıtlarının öğrencilerinin lehine olacak şekilde uzatılacak. Kayıtlar 5 Eylül 2020 tarihine adar uzatılacak. E-Kayıt yapacak olan adaylar ise işlemlerini 6 Eylül Pazar günü 23:59’a kadar yapmalıdır.

E-Kayıt zorunlu mu?

E-Kayıt işlemi zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak yapılan bir işlem olup üniversiteye ön kayıt için gidemeyecek adayların intenet üzerinden kolayca kayıt yapmasını sağlayacaktır. Ancak ek yerleştirmeyle hak kazanan öğrencilerin kayıt için üniversiteye gitmeleri gerekmektedir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 21:57
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Anahtar Kelimeler:
YÖKÜniversite KayıtE-kayıt
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