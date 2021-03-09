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Üniversitelerde atamalar liyakat ile yapılacak

Yüksek Öğretim Kurumu, son dönemlerde kişiye özel açılan iş ilanlarının büyük tepki toplaması sonucu yeni bir karar aldı. Buna göre artık atama ilanlarında sadece bir adayı belirten özel şartlar bulunmayacak.

09 Mart 2021 Salı 11:22
Üniversitelerde atamalar liyakat ile yapılacak
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Uzun bir süredir kişiye özel açılan iş ilanlarına büyük bir tepki gösteriliyordu. Bu tepkiyi göz önünde bulunduran Yüksek Öğretim Kurumu önemli bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, artık atama ilanlarında belli bir adayı belirten özel şartlar bulunmayacak. Buna göre Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’tan önemli bir açıklama geldi. Saraç, yapılan bu yakın akraba, eş ve dost atamalarının toplumda büyük bir tepkiyle karşılandığını, bu tip atamaların gerçekten çok büyük bir yanlış olduğunu ve adaleti, liyakati ortadan kaldırdığını, Bu duruma çare bulabilmek için yükseköğretim kurumu olarak önemli bir karar alındığını ifade etti. Alınan yeri karara göre artık atamalarda şeffaflık, liyakat, kalite ön planda olacak, hak edenin gerektiği yere geleceği ifade edildi. Bu sayede akademik problemlerin de çözülebileceğini ifade eden Saraç, geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmek için ehliyet sahibi ve liyakat sahibi insanların ilgili makamlara hakkıyla gelmesi gerektiğini ifade ederek, geçmişte yapılan uygulamaların büyük yanlışlıklar içerdiğini söyledi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:22
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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Öğretim KurumuYekta Saraç
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