Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması

2-3 hafta değerlendirmek için önemli

, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Yükseköğretim Akademik Açılış Töreni hakkında konuştu. Erdoğan, açıklamalarında en kısa süre içerisinde üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılmasının düşünüldüğünü ifade etti. Uzaktan eğitim tecrübesinin son derece önemli olduğunu belirten Erdoğan, ‘’Örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır.’’ diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin yaptığı son açıklamalarda, önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu ifade etti.