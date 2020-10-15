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Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrencinin merak ettiği 'Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı ve üniversiteler ne zaman açılacak?' konularına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaktan eğitimin örgün eğitimin yerini tutmayacağının bir gerçek olduğunu ifade ederek ''En kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimin başlatılmasını düşünüyoruz.'' diye konuştu.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:23
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Yükseköğretim Akademik Açılış Töreni hakkında konuştu. Erdoğan, açıklamalarında en kısa süre içerisinde üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılmasının düşünüldüğünü ifade etti. Uzaktan eğitim tecrübesinin son derece önemli olduğunu belirten Erdoğan, ‘’Örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır.’’ diye konuştu.

2-3 hafta değerlendirmek için önemli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin yaptığı son açıklamalarda, önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu ifade etti.



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:23
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYüzz Yüze Eğitim
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