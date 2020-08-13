Üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi? İlk açıklama geldi

Bugün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okulların önümüzde ki eğitim öğretim yılının 21 Eylül 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim olarak devam edeceğini duyurdu.

Bu açıklamadan sonra üniversitelerin önümüzde ki eğitim öğretim yılında uzaktan eğitime devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Konu ile ilgili olarak ilk açıklaman'den geldi. Üniversite Rektörü Mehmed Özkan Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerini yakından ilgilendiren kararı açıkladı.

Özkan tüm personel ve öğrencilerine yaptığı duyuruda 2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde lisans ve lisansüstünde ise derslerin sadece zorunlu hallerde yüz yüze yapılacağını duyurdu.

Diğer üniversitelerinde önümüzde ki günlerde aldıkları kararları duyurulması ve ilk döneme uzaktan eğitim olarak başlamaları beklenmektedir.