Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor? İşte önerilen tarih..!

Okulların 15 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitim ile tekrar başlamasının kararı sonrası 1 Mart tarihinden itibaren de 12. sınıfların seyreltilen sınıflarda yüz yüze eğitime geçmesine karar verilmişti. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ve bahar döneminde yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise büyük merak konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Bilim Kurulu üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmeleri üzerine iki farklı senaryo üzerinde çalıştıkları öğrenilirken edinilen bilgilere göre üzerinde durulan ilk senaryonun, koronavirüsün mutasyona uğramış varyantının Türkiye'de yayılmasıyla üniversitelerde açılış tarihinin Mayısıs ayında gerçekleştirilmesi değerlendiriliyor. Vaka sayılarında yeniden yükseliş görülmesi ve mutasyonlu virüslerin görüldüğü il sayısının da 33'e yükselmesiyle birlikte bu senaryonun değerlendirilmesinin daha ağır bastığı kaydedildi.

Tartışılan bir diğer senaryonun ise eğitimde hibrit model sistemi olduğu belirtilirken bu çerçevede de teorik derslerin online olarak devam etmesi, uygulamalı derslerin ise yüz yüze yapılması düşünülüyor.