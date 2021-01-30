İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'den son dakika açıklaması

13 Mart’tan bu yana kapalı olan üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili öğrenciler sabırsız bekleyişini devam ettiriyor. Güz döneminin sona ermesi ile 2. Dönem yani bahar dönemi için Üniversitelerin açılıp açılmaması birçok üniversiteli tarafından merak ediliyor. Yükseköğretim Prof. Dr. Yekta Saraç konu ile alakalı 1 yıla yakındır öğrenciler için açıklama yapmadığı için tepkilere neden olmaya devam ediyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 16:37
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'den son dakika açıklaması
Takip Et:

Uzun zamandır kapalı olan ve eğitimlerini uzaktan devam ettiren üniversiteli öğrenciler seslerini twitter üzerinden duyurmaya çalışarak mağduriyetlerini anlatmaya devam ediyor. Güz döneminin bitmesi ile final sınavlarından çıkan öğrenciler aynı mağduriyetlerin yaşanmaması için tedbirler ile birlikte okullarına dönmek istediklerini belirtiyor. Bir yıla yakındır hiçbir açıklama yapmadığı görülen YÖK başkanı Yekta Saraç 2. Dönem için “Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." ifadelerini kullanıyor.

 Son dakika haberine göre özel açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Yekta Saraç öğrencilerin yüz yüze eğitim istediklerini ve onları anladığını söyleyerek online eğitimin örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirtti. Üniversitelere birçok illerden öğrenci gelerek birçok faktörü değerlendiren Saraç şehirlerarası hareketlilik için şu sözlere yer verdi. “Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır.” dedi. Üniversite öğrencileri ise bir yıla yakındır hiçbir şekilde tedbir alınmaması ve üniversitelerin konuşulmaması hakkında tepkilerini sosyal medya üzerinden sert bir şekilde göstermeye devam ediyor.

 Bir yandan üniversiteli öğrenciler uygulamalı dersleri online eğitim alarak hiçbir şekilde faydasını görmediğini belirterek birçok öğrenci aynı durumdan mustarip olduğunu belirtiyor. Üniversitelerin online dersler için altyapı yetersizliğine değinen üniversiteliler ders veya sınav esnasına mağduriyet yaşadıklarını ve bu süreç içerisinde öğretim üyeleri veya rektörlerden herhangi bir anlayış göstermediklerini belirterek isyan etmeye devam ediyorlar. Birçok şehrin üniversite öğrencisinden geçimini sağladığı görüldüğü üzere aynı zamanda esnaflarında çok zor bir yıl geçirdikleri görülmekte.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 16:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÜniversiteYÖKYekta SaraçBahar Dönemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 özür grubu ataması taban puanları
2021 özür grubu ataması taban puanları
MEB duyurdu! 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı
MEB duyurdu! 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı
Özür grubu atama sonuçları açıklanıyor
Özür grubu atama sonuçları açıklanıyor
MEB duyurdu: 500 engelli öğretmen atanacak
MEB duyurdu: 500 engelli öğretmen atanacak
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

Popüler Haberler

PTTAVM ucuz ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ayçiçek yağı satışı ne zaman başlar?
Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakolluk oldu?
Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri izle! Hatay 5 Başakşehir 1 özet
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 30 Ocak 2021 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feridun Siniroğlu kimdir, nereli?
Tövbeler Olsun Makbuş kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Işıldar hakkında bilgiler
2021 Vodafone yükle kazan kampanyası ile 5 GB kadar bedava internet ve her yöne 1000 dakika konuşma paketi
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne demektir? Rüyada büyük fare görmenin tabiri ve anlamı
Koç Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Emlakçılık yetki belgesi kaç yıl geçerli olacak? Emlakçılık yetki belgesi ne zaman yenilenecek? 2021 Emlakçılık yetki belgesi yenileme
İŞKUR farklı kurumlara ülke geneli güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Güvenlik görevlisi başvuru şartları nedir?
YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır? Online diploma sorgulama işlemleri
Denizbank esnaf 100 bin TL Tobb esnafa nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? Kimler, hangi işletmeler Yüzbin TL kredi başvurusunda bulunabilir?
Gönül Dağı dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş kimdir?
Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini Eser Eyüboğlu canlandırıyor
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2021 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
PTTAVM ayçiçek yağı fiyatları ne kadar olacak?
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.