Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'den son dakika açıklaması

Uzun zamandır kapalı olan ve eğitimlerini uzaktan devam ettiren üniversiteli öğrenciler seslerini twitter üzerinden duyurmaya çalışarak mağduriyetlerini anlatmaya devam ediyor. Güz döneminin bitmesi ile final sınavlarından çıkan öğrenciler aynı mağduriyetlerin yaşanmaması için tedbirler ile birlikte okullarına dönmek istediklerini belirtiyor. Bir yıla yakındır hiçbir açıklama yapmadığı görülen YÖK başkanı Yekta Saraç 2. Dönem için “Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." ifadelerini kullanıyor.

Son dakika haberine göre özel açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Yekta Saraç öğrencilerin yüz yüze eğitim istediklerini ve onları anladığını söyleyerek online eğitimin örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirtti. Üniversitelere birçok illerden öğrenci gelerek birçok faktörü değerlendiren Saraç şehirlerarası hareketlilik için şu sözlere yer verdi. “Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır.” dedi. Üniversite öğrencileri ise bir yıla yakındır hiçbir şekilde tedbir alınmaması ve üniversitelerin konuşulmaması hakkında tepkilerini sosyal medya üzerinden sert bir şekilde göstermeye devam ediyor.

Bir yandan üniversiteli öğrenciler uygulamalı dersleri online eğitim alarak hiçbir şekilde faydasını görmediğini belirterek birçok öğrenci aynı durumdan mustarip olduğunu belirtiyor. Üniversitelerin online dersler için altyapı yetersizliğine değinen üniversiteliler ders veya sınav esnasına mağduriyet yaşadıklarını ve bu süreç içerisinde öğretim üyeleri veya rektörlerden herhangi bir anlayış göstermediklerini belirterek isyan etmeye devam ediyorlar. Birçok şehrin üniversite öğrencisinden geçimini sağladığı görüldüğü üzere aynı zamanda esnaflarında çok zor bir yıl geçirdikleri görülmekte.