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Üniversiteler ne zaman açılacak, 15 Şubat'ta açılacak mı? Üniversitelerin açılışı ertelenecek mi?

Covid-19 salgını sebebiyle kapanan üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman geçecekleri öğrenciler tarafından araştırılmakta. Uzaktan öğretimle sürdürülen Güz döneminin bitmesi üzerine öğrenciler üniversitelerin Bahar döneminde ne duruma geleceğini merak ediyor.

29 Ocak 2021 Cuma 20:26
Üniversiteler ne zaman açılacak, 15 Şubat'ta açılacak mı? Üniversitelerin açılışı ertelenecek mi?
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Üniversitelerin açılış tarihi ne zaman?

YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç; üniversitelerin bahar dönemindeki akıbeti için birtakım bilgilendirmeler yaptı. Saraç, yaptığı ilk açıklaması; üniversitelerin yüz yüze eğitime geçiş konusundaki tarihin hâlâ net olmadığını, ilerleyen zaman diliminde bahar döneminde yeni gelişmeler yaşanacağını dile getirdi.

 

 

Büyük çaplı bir salgın ile mücadele ettiklerini dile getiren Saraç, dünya üzerinde güncel bir şekilde her yeni tedbirler alındığını ve taraflarına ulaşmış olan verilerin dikkatli bir şekilde incelendiğini dile getirdi. Dünyadaki gelişmiş üniversitelerin vaka artması sebebiyle online eğitime geçildiğinin alını çizen Saraç, kamunun sağlığı konusunun da düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:26
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Anahtar Kelimeler:
YÖKÜniversiteYüz Yüze Eğitim
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