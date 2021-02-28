Üniversiteler hangi tarihte açılır? Bahar dönemi yüz yüze eğitime geçiş yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama geldi!

Üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağı gündeme adeta bomba gibi düştü. Bilim Kurulu’nun bir araya gelerek yaptığı toplantının sonrasında üniversitelerin tekrar açılması ve açılacağı tarih ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapıldı. Sonrasında YÖK Başkanı da üniversiteler ile ilgili birtakım açıklamalar yaptı. Peki, YÖK’ün yaptığı resmi açıklamanın detayları neler.

Üniversiteler bahar döneminde eğitim ve öğretime hangi tarihte başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün yüksek öğretimle birtakım değerlendirmelerde bulunduk. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda uygulamalı eğitimlerin mümkün olduğu kadar yüz yüze yapılmasını, teorik eğitimlerinse bir süre daha çevrimiçi olarak devam etmesinde görüş birliğine gidildi. Bu görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) da iletildi.” bildirisinde bulundu.

Üniversitelerde yapılabilecek olan hibrit eğitim modeli ne?

Hibrit eğitim modeli; karışık/iç içe eğitim ve öğretim modeli olarak da açıklanabilmektedir. Karma eğitim olarak geçen hibrit eğitime göre; online eğitim modeliyle ve yüz yüze eğitim modelinin bir araya gelerek, birlikte yürürlüğe geçmesi anlamına gelir.

İç içe öğretim modeli, online eğitim sistemiyle birlikte öğrencinin istediği yerden girebilmesini ve koronavirüsten olabildiğince korunmasını sağlarken aynı zamanda öğrenciler ile öğretmenlerinin arasındaki yüz yüze öğrenme ortamının sağlayacağı tartışma ve bilgi alışverişi olanağını da sunmaktadır.

YÖK tarafından verilen yüz yüze eğitime geçiş kararı

YÖK, uygulamalı olarak verilmesi gereken eğitim modellerinin yüz yüze geçiş yapabileceğinin, teorik olarak işlenmekte olan derslerin ise mümkün olduğu kadar çevrimiçi, yani online bir şekilde yapılmasına karar vermiştir.

YÖK tarafından yapılan açıklama şöyleydi, “Yeni covid-19 küresel salgını kapsamında Mart 2020 tarihinden şimdiye kadar üniversitelerimizin eğitim ve öğretim faaliyetleri, konu ile ilişkin yazılarımız uyarınca ‘yükseköğretim kurumlarımızın yetkili kurumları tarafından alınan kararlar çerçevesinde’ sürdürülmeye devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu bu süreç için, ‘güçlü koordinasyon, esnek yönetim ile çerçeve alınan kararlar’ kapsamında yönetir. Bu yaklaşım ile ülkemizin bütün illerine dağılmış vaziyette bulunan üniversitelerin her birinin farklı şart ve imkanlara sahip olması, merkezi olarak aynı tedbir ve kararın bütün üniversitelerde fark aramaksızın yapılmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklıdır.’ Ayrıyeten, ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu’ üniversitelere gönderilmiş. Salgının bölge ve yerel seyri kapsamında farklı programlar adına yapılacak olan uygulamalara yönelik hususların üniversitelerde serbesti tanınmıştır. Tekrar bu bağlam kapsamında özellikle uygulamalı eğitimlerin, stajların, iş yerine ait mesleki eğitim dallarına ait hususlara dikkat edilerek düzenlenmiştir.

Küresel Salgın süreci kapsamında yükseköğretim kurumlarının bütün programları için eğitimlerin genel bir şekilde online yöntemler ile kesintisiz bir şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Bunun ile birlikte özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mimarlık ve mühendislik gibi uygulama yapılasını gerektiren eğitimlerin; bölüm ya da programlarının son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanmadan mezuniyet aşamasına gelmiş olma endişelerinin, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim görevlileri tarafınca YÖK’na bildirilmekteydi.

YÖK tarafından konu ile ilgili en önemli paydaşların bulunduğu öğretim elemanlarıyla öğrencilerin de bu süreç kapsamında ne denli görüşlere sahip olduğu alınmıştır. Bu maksat ile 1 milyon 300 bin kişinin katılımı ile YÖK tarafına; Türkiye’nin ulusal ölçekte en büyük anketi yapılmıştır. Anket sonucu kapsamındada dahil olarak ilgili kurumlar ile de bilgi alışveri yapılmıştır. Bu kapsamda özellikle mezun olan öğrencilerin bölüm yetkinliğini kazanmasının telafisi için güç eksikliğinin oluşabileceği düşünülmüş ve uygulamalı ile teorik eğitimlerin sürdürülme yönteminin Sağlık Bakanlığı tarafından alınan görüş uygunluğunda 02/02/2021 tarihinde Bakanlığa bu görüş talebinin iletimi yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafınca dün akşam cevap gelmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından cevap niteliğinde yollanan yazıya göre, ‘Son 3 hafta içerisinde ülkemizde yaşanan vaka artışı neticesinde daha dikkatli olunması gerekmektedir. YÖK’nın yüz yüze eğitime mevcut şartların dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır.’ Şeklinde bilgi verilmiş, ‘Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı eğitimleri; azami dikkat seviyesinde yapabileceği, lakin teorik derslerin mümkün olduğu gibi uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesi uygun olacağı önerilmektedir.” şeklindedir.

Öğrenci eğitim almak istemiyorsa kayıtlarını dondurabilir!

Bu bağlam dahilinde yapılmış değerlendirmeler neticesinde; Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan 17 Şubat 2021 tarihli toplantıda;

1) Uygulamalı eğitimin “azami dikkat gösterilmesiyle sıkı tedbir alınması” koşullarıyla öğrencilerin birbirinden ayrı bir şekilde, gruplandırılarak yüz yüze eğitime dahil edilebileceği,

2) Teorik olarak verilmekte olan eğitimlerinse Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu görüşler dahilinde programların kazandırılması gereken asgari yeterlilik düzeylerinin dikkate alınması; mümkün olduğu kadar online bir şekilde devam etmesi,

3) Sağlık Bakanlığınca eğitim sezonunun ortasında, konularla ilişkin tekrar yapılacak olan değerlendirmeler ile durumların değişebileceğinin göze alınması,

4) Salgından endişe duyan ya da barınma sürecinden dolayı eğitimine devam etmek istemeyen öğrencinin kayıt dondurma hakkının bulunması,

5)Küresel salgın dönemi itibari ile öğrencilerin motivasyonlarının üzerinde de yoğun bir şekilde uygulanmasının önemli olmasından dolayı rehberlik hizmetlerinin ağırlıklı bir şekilde öğrenciye sağlanması da bütün devlet ile vakıf yükseköğretimlerinin kurumlara iletilen bugünkü resmi bir yazı ile bildirisi yapılmıştır.” Bildirisinde bulunuldu.