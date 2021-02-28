İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Üniversiteler hangi tarihte açılır? Bahar dönemi yüz yüze eğitime geçiş yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama geldi!

Bilindiği üzere üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci Mart 2020 tarihinde durdurulmuş ve online eğitime geçiş yapılmıştır. Yüz yüze eğitim sürecinin durdurulmasından beri öğrenciler; tekrar ne zaman yüz yüze eğitime geçileceğini merak etmekteydi. Konu ile ilgili YÖK'ten açıklama geldi. Peki bu açıklama kapsamında; Üniversiteler hangi tarihte açılır ? Bahar dönemi yüz yüze eğitime geçiş yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama nedir. İşte detaylar...

28 Şubat 2021 Pazar 21:32
Üniversiteler hangi tarihte açılır? Bahar dönemi yüz yüze eğitime geçiş yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama geldi!
Takip Et:

Üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağı gündeme adeta bomba gibi düştü. Bilim Kurulu’nun bir araya gelerek yaptığı toplantının sonrasında üniversitelerin tekrar açılması ve açılacağı tarih ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapıldı. Sonrasında YÖK Başkanı da üniversiteler ile ilgili birtakım açıklamalar yaptı. Peki, YÖK’ün yaptığı resmi açıklamanın detayları neler.

 

 

Üniversiteler bahar döneminde eğitim ve öğretime hangi tarihte başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün yüksek öğretimle birtakım değerlendirmelerde bulunduk. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda uygulamalı eğitimlerin mümkün olduğu kadar yüz yüze yapılmasını, teorik eğitimlerinse bir süre daha çevrimiçi olarak devam etmesinde görüş birliğine gidildi. Bu görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) da iletildi.” bildirisinde bulundu.

 

 

Üniversitelerde yapılabilecek olan hibrit eğitim modeli ne?

Hibrit eğitim modeli; karışık/iç içe eğitim ve öğretim modeli olarak da açıklanabilmektedir. Karma eğitim olarak geçen hibrit eğitime göre; online eğitim modeliyle ve yüz yüze eğitim modelinin bir araya gelerek, birlikte yürürlüğe geçmesi anlamına gelir.

 

İç içe öğretim modeli, online eğitim sistemiyle birlikte öğrencinin istediği yerden girebilmesini ve koronavirüsten olabildiğince korunmasını sağlarken aynı zamanda öğrenciler ile öğretmenlerinin arasındaki yüz yüze öğrenme ortamının sağlayacağı tartışma ve  bilgi alışverişi olanağını da sunmaktadır.

 

 

YÖK tarafından verilen yüz yüze eğitime geçiş kararı

YÖK, uygulamalı olarak verilmesi gereken eğitim modellerinin yüz yüze geçiş yapabileceğinin, teorik olarak işlenmekte olan derslerin ise mümkün olduğu kadar çevrimiçi, yani online bir şekilde yapılmasına karar vermiştir.

 

YÖK tarafından yapılan açıklama şöyleydi, “Yeni covid-19 küresel salgını kapsamında Mart 2020 tarihinden şimdiye kadar üniversitelerimizin eğitim ve öğretim faaliyetleri, konu ile ilişkin yazılarımız uyarınca ‘yükseköğretim kurumlarımızın yetkili kurumları tarafından alınan kararlar çerçevesinde’ sürdürülmeye devam etmektedir.

 

Yükseköğretim Kurulu bu süreç için, ‘güçlü koordinasyon, esnek yönetim ile çerçeve alınan kararlar’ kapsamında yönetir. Bu yaklaşım ile ülkemizin bütün illerine dağılmış vaziyette bulunan üniversitelerin her birinin farklı şart ve imkanlara sahip olması, merkezi olarak aynı tedbir ve kararın bütün üniversitelerde fark aramaksızın yapılmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklıdır.’ Ayrıyeten, ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu’ üniversitelere gönderilmiş. Salgının bölge ve yerel seyri kapsamında farklı programlar adına yapılacak olan uygulamalara yönelik hususların üniversitelerde serbesti tanınmıştır. Tekrar bu bağlam kapsamında özellikle uygulamalı eğitimlerin, stajların, iş yerine ait mesleki eğitim dallarına ait hususlara dikkat edilerek düzenlenmiştir.

 

Küresel Salgın süreci kapsamında yükseköğretim kurumlarının bütün programları için eğitimlerin genel bir şekilde online yöntemler ile kesintisiz bir şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Bunun ile birlikte özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mimarlık ve mühendislik gibi uygulama yapılasını gerektiren eğitimlerin; bölüm ya da programlarının son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanmadan mezuniyet aşamasına gelmiş olma endişelerinin, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim görevlileri tarafınca YÖK’na bildirilmekteydi.

 

YÖK tarafından konu ile ilgili en önemli paydaşların bulunduğu öğretim elemanlarıyla öğrencilerin de bu süreç kapsamında ne denli görüşlere sahip olduğu alınmıştır. Bu maksat ile 1 milyon 300 bin kişinin katılımı ile YÖK tarafına; Türkiye’nin ulusal ölçekte en büyük anketi yapılmıştır. Anket sonucu kapsamında Sağlık Bakanlığı da dahil olarak ilgili kurumlar ile de bilgi alışveri yapılmıştır. Bu kapsamda özellikle mezun olan öğrencilerin bölüm yetkinliğini kazanmasının telafisi için güç eksikliğinin oluşabileceği düşünülmüş ve uygulamalı ile teorik eğitimlerin sürdürülme yönteminin Sağlık Bakanlığı tarafından alınan görüş uygunluğunda 02/02/2021 tarihinde Bakanlığa bu görüş talebinin iletimi yapılmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı tarafınca dün akşam cevap gelmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından cevap niteliğinde yollanan yazıya göre, ‘Son 3 hafta içerisinde ülkemizde yaşanan vaka artışı neticesinde daha dikkatli olunması gerekmektedir. YÖK’nın yüz yüze eğitime mevcut şartların dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır.’ Şeklinde bilgi verilmiş, ‘Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı eğitimleri; azami dikkat seviyesinde yapabileceği, lakin teorik derslerin mümkün olduğu gibi uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesi uygun olacağı önerilmektedir.” şeklindedir.

 

 

Öğrenci eğitim almak istemiyorsa kayıtlarını dondurabilir!

Bu bağlam dahilinde yapılmış değerlendirmeler neticesinde; Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan 17 Şubat 2021 tarihli toplantıda;

 

1) Uygulamalı eğitimin “azami dikkat gösterilmesiyle sıkı tedbir alınması” koşullarıyla öğrencilerin birbirinden ayrı bir şekilde, gruplandırılarak yüz yüze eğitime dahil edilebileceği,

 

2) Teorik olarak verilmekte olan eğitimlerinse Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu görüşler dahilinde programların kazandırılması gereken asgari yeterlilik düzeylerinin dikkate alınması; mümkün olduğu kadar online bir şekilde devam etmesi,

 

3) Sağlık Bakanlığınca eğitim sezonunun ortasında, konularla ilişkin tekrar yapılacak olan değerlendirmeler ile durumların değişebileceğinin göze alınması,

 

4) Salgından endişe duyan ya da barınma sürecinden dolayı eğitimine devam etmek istemeyen öğrencinin kayıt dondurma hakkının bulunması,

 

5)Küresel salgın dönemi itibari ile öğrencilerin motivasyonlarının üzerinde de yoğun bir şekilde uygulanmasının önemli olmasından dolayı rehberlik hizmetlerinin ağırlıklı bir şekilde öğrenciye sağlanması da bütün devlet ile vakıf yükseköğretimlerinin kurumlara iletilen bugünkü resmi bir yazı ile bildirisi yapılmıştır.” Bildirisinde bulunuldu.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Öğretim KurumuÜniversiteYüz Yüze EğitimOnline EğitimUzaktan EğitimYÖKYÖKten AçıklamaBilim KuruluFahrettin KocaSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı
2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı
2021 yılı öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri ve kadroları belli oldu mu?
2021 yılı öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri ve kadroları belli oldu mu?
MEB sınavlar iptal edildi mi? İlkokul ,Ortaokul ve Lise sınavları MEB açıklaması
MEB sınavlar iptal edildi mi? İlkokul ,Ortaokul ve Lise sınavları MEB açıklaması
Aöf 2021 bahar dönemi sınavları online mı olacak? Aöf Bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri
Aöf 2021 bahar dönemi sınavları online mı olacak? Aöf Bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri
Okullar yüz yüze eğitime ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu olacak mı, devamsızlık yoklaması alınacak mı?
Okullar yüz yüze eğitime ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu olacak mı, devamsızlık yoklaması alınacak mı?
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1. dönem online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1. dönem online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Popüler Haberler

Üniversiteler hangi tarihte açılır? Bahar dönemi yüz yüze eğitime geçiş yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama geldi!
E- devlet ve MHRS ‘den Covid-19 aşısı için randevu nasıl alınılır? Telefonla aşı randevusu alma işlemleri
Azer Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Azer yok mu? Cihangir Ceyhan neden veda etti?
Eski kimlikle hes kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemi
Fizyoterapist 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Fizyoterapist görevleri nelerdir?
Kulüp dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
DP parfüm bayilik nasıl alınır? DP dolma parfüm bayilik şartları
Aile hekimi nedir? Aile hekimine ilk kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimim kim tc ile sorgulama
Deniz Harp Okulu başvuruları nasıl yapılır? 2021 Deniz Harp Okulu katılım şartları
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
KPSS 2019/1 Tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Tercih sonuçları sonrası puanlar kaça düşer?
8 Mart dünya kadınlar günü ne için kutlanıyor, tarihçesi nedir? Dünya kadınlar günü ne zaman kutlanmaya başlandı?
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe Koronavirüste Türkiye ve Dünyada son durum!
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar'ın hayatı!
FOX Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak? Öğretmen dizisinin çekimlerine başlandı!
Sürekli iş göremezlik ödeneği hesaplaması nasıl yapılır? 2021 Sürekli iş göremezlik maaşı ne kadar?
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
Erken emekli nasıl olabilirim? Erken emekli olma şartları ve dikkat edilmesi gerekenler
Maske cezasına nereden bakılır? 2021 Maske cezası e devlete ne zaman düşer?
SGK e-Bildirge başvuru yetkili onayı nasıl yapılır? 2021
Doğum izni kaç gündür? 2021 Anne ve Baba doğum izni şartları neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.