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Üniversiteler de yüz yüze eğitim başlıyor mu? Gözler YÖK 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2020-2021 yüksek öğretim akademik yılının açılış töreninin yarın Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağını duyurdu. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitede yüz yüze eğitimle ilgili bir konuşma yapacak.

15 Ekim 2020 Perşembe 16:22
Üniversiteler de yüz yüze eğitim başlıyor mu? Gözler YÖK 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde
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YÖK'ten yapılan açıklamada, yarın saat 14: 00'te yapılacak olan toplu eğitim yılının açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet yetkilileri ve bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler ve tüm üniversite başkanları katılacak ve YÖK 100/2000'de yapılacak. Lisans programı kapsamında katılın. Doktora eğitimi alacak öğrencilerin ülkenin öncelikli alanlarında olduğuna dikkat çekiliyor. Törenin son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü'nü bireysel ve kurumsal olmak üzere ikiye böldüğü ve ödüle hak kazanan akademisyen ve yüksek öğretim kurumlarına verileceğini açıkladı.

Son dönemlerde üniversite açılıp açılmayacağı konusu hala gündemde. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitede yüz yüze eğitimle ilgili bir konuşma yapacak. Partisinin MKYK toplantısı üyeleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnafların pandemiden muzdarip olduğunu önek olarak anlattı. Kurmayların yapmış olduğu açıklamaya göre, "Bazı iller sadece üniversite öğrencileri üzerinden para kazanıyor. Esnaflar üniversitelerin açılmamasını sıkıntıyla karşılaşıyor. Üniversiteler, yurtlar ve okullar açık olmalı."



Son Güncelleme: 15.10.2020 16:22
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YÖKCumhurbaşkanıAçıklama
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