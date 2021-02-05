Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitimden online eğitime geçen üniversiteler bu dönem açılacak mı? Yaklaşık 1 yıldır online eğitim ile sürdürülen üniversitelerin bu dönem yüz yüze hale gelip gelmeyeceği merak konusu. Eğitimlerinin nasıl sürdürüleceğini merak eden üniversite öğrencilerinin son günlerde en çok araştırdığı konu yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği oldu.

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçiyor?

Köy okullarının 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime geçmesi planlanıyor. 1 Mart’tan itibaren ise ilkokullar haftada 2 gün olması kaydıyla yüz yüze eğitime geçecekler. 8. ve 12. sınıflar için ve özel eğitim kurumları için de 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitim başlayacak.

Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?

Uzun süredir merak konusu olan üniversitelerin yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği üzerine henüz kesin bir açıklama bulunmamakta. Başkan Yekta Saraç bu konuyla alakalı görüşlerini öğrenmek üzerine Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderildiğini dile getirdi. Sağlık Bakanlığının öğrenciler ve öğretmenler için aldığı sağlık önlemlerinin ise önemini vurguladı.