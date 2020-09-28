Üniversitede kadro için kişiye özel ilan!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde kişiye özel niteliklerle öğretim görevlisi ilanı açıldığı ortaya çıktı. 27 kişi için açılan kadronun her birinin belirli kişileri işaret ettiği anlaşıldı. 2018 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinden ayrılarak ‘Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ adını alan üniversitede, nokta atışı yapılarak belirlenen kriterler şöyle:

- Güney-Doğu Türk Lehçeleri: Moden Özbek şiirinde dil-üslup çalışması olmak

- Gazetecilik: Risk haberciliği çalışması bulunan

- İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü: İslam Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak, Hz. Ömer dönemi imar, yargı ve yönetim konularında çalışmaları olmak

- Adalet Yönetimi: Mekansal ekonometri ile ilgili doktora yapmış olmak, çok değişkenli istatiksel analiz konusunda çalışmaları olmak

- İktisat: Uluslararası iktisat, ekonomik entegrasyonlar, rekabet gücü, endüstri 4.0 ve WTO- Ticaret kolaylaştırma anlaşması konularında çalışmaları olmak

- Tarih: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçent unvanına sahip olmak, Türk-Arap ilişkileri, Osmanlı istihbaratı ve propaganda faaliyetleri üzerine çalışmaları olmak

YÖK Başkanı Saraç tepki göstermişti

Daha önce başka bir üniversitede meydana gelen kişiye özel ilan kadroları YÖK’ün gündemine gelmişti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, kişiye özel kadro ilanlarının kamuoyunda rahatsızlık yaratması nedeniyle üniversitelere yazı göndermişti. O yazıda ‘’Öğretim üyesi kadro ilanlarında bilimsel, objektif ve denetlenebilir nitelikte olmayan kişiye özgü, adayı tanımlayan şartlarda yer verilmemesi yönünde titizlik gösterilmesi gerekiyor’’ ifadeleri yer almıştı.