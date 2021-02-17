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Üniversite uygulamalı dersleri ve bölümler hangileri?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin uygulamalı bölümlerinin yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından öğrenciler üniversite uygulamalı dersler ve bölümleri hangileri sorusunu araştırmaya başladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 15:56
Üniversite uygulamalı dersleri ve bölümler hangileri?
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Koronavirüs salgını sürecinde eğitime ara verilmişti. Üniversitelerde eğitime ara verilmesinin ardından dersler online olarak uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, son açıklamasında üniversitelerin kademeli olarak yüz yüze eğitime geçeceğini duyurdu. Saraç, açıklamasında ilk olarak uygulamalı eğitim alınan bölümlerin yüz yüze eğitimlere başlayacağını açıklamasının ardından öğrenciler uygulamalı dersler ve bölümleri araştırmaya başladı.

Üniversite uygulamalı dersler nasıl olacak?

Üniversite öğrencileri uygulamalı derslerini okullarda alacak. Alınan son karar doğrultusunda uygulamalı olan bölüm ve dersler yüz yüze olarak başlayacak. Uygulamalı olan derslerin sınavları da online olarak değil, normal sınav sistemine göre yapılacak. Söz konusu sınıflar belli sayıda gruplara bölünecek ve bu şekilde eğitimler yüz yüze devam edecek.

Okul dondurma hakkı tanındı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, alınan kademeli yüz yüze eğitim kararının ardından şehir dışında yaşayan veya pandemi sürecinde okula gitmek istemeyen öğrencilerin okullarını dondurma haklarının olacağını da açıkladı. Bu öğrenciler eğitimlerini dondurarak ilerleyen süreçte herhangi bir sorun yaşamaksızın okullarına devam edebilecek.

Hangi bölüm ve dersler uygulamalı?

YÖK tarafından yapılan açıklamada uygulamalı bölüm ve dersler açıklandı. Buna göre Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik bölümleri uygulamalı olarak belirlendi.

Öte yandan söz konusu bölümlerde eğitim gören öğrencilerin dersleri sıkı tedbirlere uyularak ve sınıfların belli gruplara bölünerek verilecek. Öğrencilerin sağlık durumlarının tehlikeye atılmasına yönelik tüm uygulamalardan kaçınılacak.

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 15:56
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YÖKÜniversiteUygulamalı DersBÖLÜMYüz Yüze Eğitiöm
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