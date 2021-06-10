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Üniversite sınavı YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Milyonlarca öğrencinin 26-27 Haziran tarihlerinde ter dökecekleri Üniversite sınavı olan YKS giriş belgeleri erişime açıldı.

10 Haziran 2021 Perşembe 09:20
Üniversite sınavı YKS giriş belgeleri erişime açıldı
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Milyonlarca öğrencinin merak içinde beklediği haber az önce ÖSYM'den geldi.

ÖSYM, 26-27 Haziran tarihinde 3 oturum olarak yapılacak olan YKS sınavının giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 

Geçtiğimiz haftalarda sınava başvuru yapan ve ÖSYM tarafından sınav ücretini yatıran adayların, ÖSYM'nin aday işlemleri sitesini giriş yapıp YKS giriş belgelerine ulaşabilirler.

 YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS giriş belgesinde adayların hangi okullarda sınavlara gireceği bilgisi yer alıyor.

Öte yandan ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavı 3 oturum halinde 26-27 Haziran tarihinde yapılacak ve adaylar binalara saat:10.00'dan sonra alınmayacak.

YKS GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 09:20
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Anahtar Kelimeler:
YksYKS GİRİŞ BELGELERİÖSYM
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