Üniversite sınavı YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Milyonlarca öğrencinin merak içinde beklediği haber az önce ÖSYM'den geldi.

ÖSYM, 26-27 Haziran tarihinde 3 oturum olarak yapılacak olan YKS sınavının giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda sınava başvuru yapan ve ÖSYM tarafından sınav ücretini yatıran adayların, ÖSYM'nin aday işlemleri sitesini giriş yapıp YKS giriş belgelerine ulaşabilirler.

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS giriş belgesinde adayların hangi okullarda sınavlara gireceği bilgisi yer alıyor.

Öte yandan ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavı 3 oturum halinde 26-27 Haziran tarihinde yapılacak ve adaylar binalara saat:10.00'dan sonra alınmayacak.

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