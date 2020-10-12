YÖK aldığı karar ile birlikte özel üniversitelerde %10 olarak bulunan tam burslu öğrenci sayısını %15’e çıkarttı. Bu kararın ardından 6 ile 14 Ağustos arası üniversite tercihi yapan öğrenciler, bu karar doğrultusunda özel üniversitelere giriş yapabilecek. Sıralaması ilk 10, ilk 100 ve ilk 1000 olan öğrenciler, devlet ve özel okulu ayrımı olmadan okullar tarafından burs imkanı yakalayacak. Sıralaması yüksek olan öğrencileri kendi bünyesine katmak isteyen eğitim kurumları, bu neticede başlattıkları burs kampanyası ile birlikte başarılı öğrencilerin kendilerini seçmelerini hedefliyor.

Üniversite öğrencilerine burs veren üniversiteler

ODTÜ, ilk 10’a 2.000 TL, ilk 100’e 1.500 TL, ilk 500’e ise 900 TL burs vermektedir.

İTÜ, ilk 100 ile bin arasına 600 TL’den 2.500 TL’ye kadar burs vermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi, ilk 100’e ilk sıra şartı ile 600 TL burs vermektedir.

Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi, ilk bin ile on bin arasına 500 TL’den 1.000 TL’ye kadar burs vermektedir.

Abdullah Gül Üniversitesi, ilk 100 ile 20 bin arasına 500 TL ile 2.000 TL arasında değişen burs vermektedir.

İstanbul Üniversitesi, ilk 200’den tıp tercih edenlere 300 TL burs vermektedir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ilk 6 bin ile 30 bin arasına 500 TL ile 1.500 TL arasında değişen burs vermektedir.

Sıhhat Bilimleri Üniversitesi, ilk 100’e 3.000 TL, 101-500 arasına 2.000 TL, ilk bine ise 1.000 TL burs vermektedir.

Konya Besin ve Ziraat Üniversitesi, ilk 500’e 7.800 TL, ilk bine 5.000 TL, ilk 2 bine 4.000 TL, ilk 3 bine 3.000 TL burs vermektedir.

Bilkent Üniversitesi, ilk 10 bine ücretsiz yurt ve 1.080 TL burs vermektedir.

Sabancı Üniversitesi, ilk bine ücretsiz yurt ve 750 TL burs vermektedir.

MEF Üniversitesi, ilk 100 ile 5 bin arasına 300 TL’den 1.200 TL’ye kadar burs vermektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ilk 100 ile 10 bin arasına 1.000 TL burs vermektedir.

Özyeğin Üniversitesi, tam burslu öğrencilere 750 TL ile 1.750 TL arasında burs vermektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi, ilk 100’e 5.000 TL, ilk 250’ye 4.000 TL, ilk 500’e 3.000 TL ve ilk 750’ye 2.000 TL burs vermektedir.

TOBB İktisat ve Teknoloji Üniversitesi, ilk 100 ile 10 bin arasına 500 TL’den 2.500 TL’ye kadar burs vermektedir.

Kadir Özgü Üniversitesi, ilk 100 ile 30 bin arasına 1.000 TL’den 2.500 TL’ye kadar burs vermektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, ilk bine 4.000 TL, ilk 2 bine 3.000 TL, ilk 3 bine 2.000 TL burs vermektedir.

Başkent Üniversitesi, ilk 3 bine 1.200 TL, ilk 5 bine 750 TL, ilk 7bine 500 TL burs vermektedir.

Seyahat bileti, barınma ve yiyecek gibi burs imkanı sunan üniversiteler, nakit olarak da burs vermeyi planlıyor. Alınan kararlar ile birlikte en az 300 TL olan burslar sıralaması yüksek olan öğrencilere verilecek. 800 TL’yi bulan bu burslar için sıralaması yüksek olan öğrencileri arayan üniversiteler, bu burs imkanı ile öğrencileri cezbetmeye çalışıyor. Burs kampanyaları üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterirken bursların dağıtım şekli de yine değişiklik göstermektedir.

Üniversiteler tarafından verilen burslar aylık olarak öğrencilere verilmektedir. Ödeme usulü okullara göre değişiklik göstermektedir. Öğrenciler bu bursları üniversitedeki eğitim hayatları boyunca almaktadır.