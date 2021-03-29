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Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar ve güncel başvuru şartları ( 2021 )

2020-2021 eğitim öğretim yılı başladı. Birçok kurum yeni öğretim yılında üniversite öğrencilerine burs vereceğini açıkladı. Binlerce öğrenci üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar ve güncel başvuru şartları araştırmaya başladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:20
Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar ve güncel başvuru şartları ( 2021 )
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2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi başlıyor. Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş her eğitim öğretim yılında öğrencilere burs vererek destek oluyor. Özellikle üniversite öğrencileri burs veren kurumlar ve bu kurumlara burs için istedikleri şartları merak ediyor.

2020-2021 yılı içerisinde burs verecek bazı kurumlar şartlarını ve kontenjanlarını açıkladı. Bu kurumların içerisinde Vehbi Koç Vakfı, DASEV, Sabancı Vakfı gibi Türkiye’nin en büyük şirketleri de yer alıyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplum Gönüllüler Vakfı haftada en az 4 saat vakıfın işlerinde görev yapacak ve projelerde yer alacak öğrencilere herhangi bir şart talep etmeden burs vermektedir. Ancak bursun sürekli olabilmesi için ders notlarının iyi olması da gerekmektedir.

Vehbi Koç Vakfı

Öğrencilere burs veren kurumlardan biri de Koç Vakfı’dır. Vakıf, maddi yardıma ihtiyacı olan, disiplin cezası olmayan, 100 üzerinden en az 60,4 not ortalaması olan öğrencilere burs vermektedir.

DASEV (Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı)

DASEV, öğrencilere burs veren bir başka kurumdur. Burs almak isteyen öğrencilerin ise aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir;

  • Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak,
  • Türkiye’de ikamet ediyor olmak
  • Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır.
  • Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak,( KYK Hariç)
  • Aynı aileden DASEV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması
  • Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.

Yukarıdaki şartların yanı sıra üniversiteye yeni başlayanların giriş puanında önde olması, ara sınıflar için 4 üzerinden en az 2.0 ortalaması ve bir üst sınıfa geçme hakkı alınması istenmektedir.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı

Üniversite öğrencilerin yanı sıra tüm eğitim kademelerindeki öğrencilere burs veren vakıf, öğrencilerden şu şartları talep etmektedir;

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Ailesinin kırsal kesimde ikamet ediyor olması
  • Anne ve babadan birisi veya ikisi de hayatta olmaması, parçalanmış bir aileden olmak (Öncelik Koşulu)
  • Devlet üniversitelerinde okuyor olmak
  • Başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanıyor olmak

Başvuru formu için tıklayınız.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı

Hacı Ömer Sabancı Vakfı, maddi durumu yetersiz ve başarılı olan öğrencilere burs vermektedir. Vakıf, devlet üniversitelerinde eğitim alan 15 öğrenciye, belirtilen üniversitelere il birincisi olarak giren öğrencilere burs vermektedir.

Burs başvurusu, detaylı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı

İstanbul Sanayi Odası Vakfı öğrencilere her yıl düzenli olarak burs vermektedir. Vakfın öğrencilerden istediği şartlar ise şu şekildedir;

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • KYK bursları ve engelli olan öğrenciler dışında herhangi bir kamu ve özel kurumdan burs almıyor olmak,
  • Gelir düzeyi düşük olmak,
  • Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
  • Adli sicil kaydı bulunmamak,
  • İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
  • İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

İSOV tarafından burs verilen üniversite ve bölümleri kurum tarafından açıklandı.

İSOV burs başvuru ve detayları için tıklayınız.

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası KYK bursu da dahil olmak üzere herhangi bir kurumdan burs almayan öğrencilere burs vermektedir. Bu şartın yanı sıra öğrencilerin genel ortalamasının 4 üzerinden en az 2,25 olması da istenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı

MEB üniversitelerin öğretmen yetiştiren bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere burs vermektedir. Söz konusu öğrencilerin üniversite tercihlerinde yazılan ilk 5 üniversite içine yerleşmiş olması şartı istenmektedir.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı 2020-2021 eğitim yılında son sınıf öğrencisi olan ve alttan dersi olmayan öğrencilere burs vereceğini açıkladı.

Burs başvurusu ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı

Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı üniversite öğrencilere her yıl düzenli olarak burs veren kurumlardan biridir. Vakfın öğrencilerden istediği şartlar ise şu şekildedir;

  • TC vatandaşı olmak,
  • Milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
  • Tercihen İstanbul üniversitelerinde okuyor olmak,
  • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
  • Yeni kayıt yaptıracaklar için; bölüme girenler arasında ortalamanın üstünde puan almış olmak,
  • Ara sınıflar için; başarı ortalamasının 4 üzerinden 2,5;  100 üzerinden 65 olması, 2 dersten fazla başarısız dersin bulunmaması,
  • Maddi imkânları kısıtlı olmak, desteğe ihtiyaç duymak,
  • Başka bir yerden burs almamak.

İzzet Baysal Vakfı

İzzet Baysal Vakfı her yıl düzenli olarak burs veren bir diğer kurumdur. Vakıf, İzzet Baysal Üniversitesinde 4 yıllık eğitim alan ve bölümlerine birinci olarak giren öğrenciler, Bolu doğumlu olan ve farklı üniversitelerde eğitim gören öğrenciler içerisinden maddi durumu kötü olan 10 kişiye burs vermektedir.

Bunun dışında Vakfın istediği farklı şartlarda bulunmaktadır. Bu şartlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Burs başvurusu ve şartları için tıklayınız.

Şahinler Vakfı

Şahinler Vakfı bu yıl üniversite öğrencilerine burs vereceğini açıkladı. Vakfın istediği şartlar arasında maddi desteği ihtiyacı olan, herhangi bir maddi kazanç elde edilen bir işte çalışmıyor olmak gibi şartlar yer alıyor. Vakfın istediği diğer şartlar ise şu şekilde;

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi görmek,
  • Sabıka kaydı olmaması,
  • Özel üniversite öğrencilerine ancak %100 burslu olmaları durumunda (ihtiyaç sahibi olmaları dikkate alınarak “Başarı Bursu” verilir.),
  • Aileden başka birinin Şahinler Vakfı’ndan burs almıyor olması gerekmektedir.

Eskişehir Sanayi Odası

ESO öğrenci bursu için istenen şartlar şu şekilde;

  • Eskişehir doğumlu veya il sınırları içinde yer alan bir ortaöğretim kurumundan mezun olması,
  • Burs almaya muhtaç durumda olması,
  • 25 yaşını aşmamış olması,
  • Öncelikle Üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ile İktisadi İdari Bilimler Fakültelerini kazanmış olması,
  • Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin TM puanının en az 330, MF puanının en az 330 olması

Türkiye Diyanet Vakfı

Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci bursu şartları şu şekilde;

  • T.C. vatandaşı olmak ve 22 yaşından gün almış olmak
  • Birinci öğretimde eğitim görmek
  • Herhangi bir siyasi kuruluşa üyeliğin olmaması
  • Hazırlık veya birinci sınıfa öğrenim görmek
  • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak
  • İlahiyat ve İslami bilimler fakültesinde öğrenim görüyor olmak

Mehmet Zorlu Vakfı

Mehmet Zorlu Vakfı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir. Vakfın burs başvurularında istediği şartlarda mevcuttur.

Başvuru formu şartları için tıklayınız.

TÜBİTAK bursu

TÜBİTAK, ülke içerisinde Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde tezli yüksek lisans yapan öğrencilere burs vereceğini açıkladı. Burs başvurularında adayların genel not ortalaması, ALES puanı dikkate alınmaktadır.

TEKFEN Vakfı

TEKFEN üniversiteye yeni başlayan öğrencilere kendi alanlarında gelişmesi için tüm eğitim sürecinde burs vermektedir. Söz konusu bursu alabilmek için ilk senesi olanların LGS, YKS ve DGS puanları dikkate alıyor. Ara sınıflar için ise genel not ortalaması en az 2.50 olması istenmektedir.

Türk Petrol Vakfı

Türk Petrol Vakfı öğrenci bursu için istenen şartlar şu şekildedir;

  • İstanbul’daki Devlet üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak.
  • Ders dönemini bitirip tez dönemine geçmiş olmak.
  • Not ortalaması 3.00/4.00 ya da 75/100 üzeri olmak.
  • Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamış olmak.
  • Öğrenim Kredisi hariç, başka yerden burs almıyor olmak.

Türkiye Milli Kültür Vakfı

Türkiye Kültür Vakfı öğrenci bursu için istenen şartlar şu şekildedir;

  • Tezli Yüksek Lisans öğrencileri  (tercihen ders aşamasında)
  • Tercihen devlet üniversitelerinde veya % 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak.
  • Tercihen T.C. Vatandaşı olmak,  (seçilecek burslu öğrencilerin %90’ı T.C. Vatandaşı, %10’u Yabancı uyruklu olacak)
  • YDS puanından en az 50 almış olmak veya YÖK’ün kabul ettiği dil sınavından muadil puan almak, (Geleneksel Türk Sanatları ve Türk İslam Sanatları Tarihi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler bu maddeden muaf sayılacaktır.)
  • İstanbul’daki üniversitelerde okuyor olmak,
  • Tam veya yarı zamanlı olarak herhangi bir yerde düzenli çalışmamak,
  • Tercihen yayın potansiyeline sahip olmak


Son Güncelleme: 29.03.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
BursÜniversiteKoçSabancı
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