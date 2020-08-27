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Üniversite öğrencilerine 7.800 TL burs verilecek!

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı ile ilgili kesin açıklamalar yapılırken üniversite sınavına giren öğrencilere de 7.800 TL'ye varan burslar araştırılmaya başlandı. Devlet, Vakıf ve Özel üniversitelerde derece yapan öğrencilere verilecek olan Burslar öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:32
Üniversite öğrencilerine 7.800 TL burs verilecek!
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Geçtiğimiz günlerde üniversitelerin asgari ücretin 3 katı fazla burs vereceği açıklamaları pek çok üniversite öğrencisini meraklandırdı. YÖK’ün 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı için aldığı karar doğrultusunda vakıf üniversitelerinin tam burslu öğrencilere verdiği %10 burs miktarını %15’e çektiğini açıkladı.


Belirtilen konu 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında gerçekleşecek ve 6 – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak tercihlerde kullanılmaya başlayacak. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde yüzdelik dilimi yüksek olan ve ilk 10, ilk 100 ve ilk 1000 içerisinde bulunan yüzdelik dilim olarak %1’in içerisinde olan öğrenciler için devletten büyük destekler sağlanacak.

Vakıf ve özel üniversitelerin başarılı öğrencileri bünyesine çekebilmek için sağladığı destekler barınma, dizüstü bilgisayar ve burslar olurken bu kurumlar öğrencilere 300 TL ile 7.000 TL arasında burs imkanı sağlıyor. Bu konuda ilk 500’e giren öğrencilere 7.800 TL burs veren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi rekor burs ile ilk sırada bulunuyor.

Üniversite öğrencilerine burs veren devlet üniversiteleri hangileridir?

  • ODTÜ; İlk 10’a giren öğrencilere 2.000 TL aylık, İlk 100’e giren öğrencilere bin 500 TL, ilk 500’e giren öğrencilere ise 900 TL aylık burs vermektedir.
  • İTÜ; İlk 100’den ilk bine aylık 600 TL ile 2.500 TL arasında burs vermektedir.
  • Boğaziçi Üniversitesi; İlk 100’e girenlerin tercihlerde ilk sırada yazması koşulu ile aylık 600 TL burs verilmektedir.
  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi; İlk bin kişiden, ilk on bine 500 TL, 750 TL ve bin TL burs vermektedir.
  • Abdullah Gül Üniversitesi; İlk 100’den ilk 20 bine aylık olarak 500 TL ile 2.000 TL arasında burs vermektedir..
  • İstanbul Üniversitesi; İlk 200’den İstanbul Tıp’ı tercih edene aylık 300 TL burs verilmektedir.
  • Recep Tayip Erdoğan üniversitesi; İlk 6 bin öğrenciden 30 bin öğrenciye kadar aylık 500 TL ile 1500 TL arasında burs verilmektedir.
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi; İlk 100’e 3.000 TL, 101 – 500’e ise 2.000 TL, ilk 1000’e 1.000 TL aylık burs verilmektedir.

Burs desteği sağlayanVakıf Üniversiteleri

  • Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi; İlk 500’e 7.800 TL, ilk bin öğrenciye 5.000 TL, ilk 2 bin öğrenciye 4.000 TL, ilk 3 bin öğrenciye 3.000 TL aylık burs verilmektedir.
  • Bilkent Üniversitesi; İlk 10 bin öğrenciye ücretsiz yurt ve her yıl boyunca ayda 1.080 TL burs verilmektedir.
  • Sabancı Üniversitesi; İlk 1000’e girerek tam burs kazanan öğrenciye ücretsiz yurt ve her yıl aylık olmak üzere 750 TL burs verilmektedir.
  • MEF Üniversitesi; İlk 100 – 5 bin arasında bulunan öğrencilere aylık 300 TL ile bin 200 TL burs verilmektedir.
  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi; ilk 100 öğrenciden, ilk 10 bin öğrenciye kadar aylık 1000 TL ile 5000 bin TL burs verilmektedir.
  • Özyeğin Üniversitesi; Lisansa tam burslu olarak yerleşene öğrenciye 750 TL ile 1750 TL burs verilmektedir.
  • İstanbul Medipol Üniversitesi; ilk 100’e aylık 5.000 TL, ilk 250’ye 4.000 TL, ilk 500’e 3.000 TL, ilk 750’ye ise 2.000 TL burs verilmektedir.
  • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi; İlk 100 öğrenciden, ilk 10 bin öğrenciye kadar aylık 500 TL ile 2.500 TL burs verilmektedir.
  • Kadir Has Üniversitesi; İlk 100 öğrenciden, ilk 30 bin öğrenciye 1000 TL’den, 2500 TL aylık burs verilmektedir.
  • İstanbul Aydın Üniversitesi; İlk bine 4.000 TL, ilk 2 bine 3.000 TL ve ilk 3 bine 2.000 TL aylık burs verilmektedir.
  • Başkent Üniversitesi; İlk 3 bine 1200 TL, ilk 5 bine 750 TL ve ilk 7 bine 500 TL aylık burs verilmektedir.


Son Güncelleme: 27.08.2020 17:32
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