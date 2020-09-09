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Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir? ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 9 Eylül 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

09 Eylül 2020 Çarşamba 23:47
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
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Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Yükseköğretim kurumuna yerleşmeye hak kazanan öğrenciler üniversite kayıtlarını nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. Üniversite kayıtlarında üniversiteler öğrencilerden bazı evrakları talep etmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıt işlemleri sırasında istenen belgeler şu şekildedir;

Öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumundan alınan mezuniyet belgesi veya öneği,


Ek puandan faydalanarak yerleştirilen ancak alanı diplomada ya da mezuniyet belgesinde yazmayan adaylar hangi okul ve alandan mezun olduğunu belirten belge, 

12 adet 4,5x6 cm fotoğraf,

Kayıttan önce belirtilen ve üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı  ya da üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülüklerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trintenetadresinde görülebilecektir.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından açıklanan yıllık takvime göre 2020 yılında üniversite kayıtları 31 Ağustos tarihinde başlayıp 4 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek. E-kayıt yaptıracak olanlar ise kayıtlarını 29 Ağustos 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapacaktır.



Son Güncelleme: 09.09.2020 23:47
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