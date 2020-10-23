Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler tercihlerini yaparak geleceklerini şekillendirmek adına sonuçlarını bekledi. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra ise pek çok öğrenci kazandıkları üniversitelere nasıl kayıt yaptıracaklarını araştırmaya başladı. Yaşadığı şehirden farklı bir şehire üniversite eğitimi için gidecek olan yeni üniversite öğrencileri kayıt işlemlerini tek günde nasıl halledebileceklerine dair araştırmalarına hız verdi.

Üniversite kaydı nasıl yapılır?

Üniversite kayıtları öncesinde ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. e-kayıt sistemi çoğu üniversite için kullanılabilmektedir. e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak kayıtlar ön kayıt olarak alınacak.

Üniversite kayıtlarının ilk adımı, ön kayıttır.

Ön kayıt, kesin kayıtlar öncesinde yapılan bir adımdır. Bazı okullar tarafından zorunlu tutulur bazı okullarsa ön kayıt şartı aramaz. Bu uygulamanın amacı, kayıt yaptıracak kişi sayısını önceden belirleyerek ek kontenjan açmaktır. Ön kayıt şartı olup olmadığının öğrenilmesinin en iyi yolu, okulun intenet sitesini takip etmektir. Çünkü ön kayıt işlemleri yalnızca okulların kendi adresleri üzerinden yapılır.

Kesin kayıt aşamasında da bu iki yoldan biri kullanılabilir. Bilinmesi gereken E-kayıt yalnızca normal örgün öğretim için geçerli. İkinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan eğitimde online kayıt işlemleri yapılamıyor. Ayrıca bütün özel üniversiteler e-kayıt sistemine dahil değil.

E-kayıt yaptırma hakkı olan öğrenciler dilerse e-Devlet üzerinden isterse de kuruma giderek kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

E-kayıt yaptırma hakkı olmayan öğrencilerin kuruma gitmeleri gerekiyor.

Üniversitelere direkt gidilerek kayıt nasıl yapılır?

Ön kayıt sonrasında üniversite kaydını kazandığı kuruma giderek yapacak olan kişilerden üniversiteler farklı belgeler talep etmektedir. Kayıt yaptırabilmek için ise,

Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan mezuniyet belgesi ya da diploma

12 adet vesikalık fotoğraf

Ek puandan yararlanarak yerleştirilen adayların alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, söz konusu kişinin mezun olduğunu alan ve okulu gösterir resmi belge

Üniversite harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu ya da makbuzu

Kurumlar tarafından istenen belgelerdir.

e-Devlet üzerinden üniversite kaydı nasıl yapılır?

e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra ana ekranda kayıt yaptıracağınız üniversite otomatik olarak görünecektir. Altta bulunan ‘lütfen okuyunuz’ bölümünü işaretledikten sonra büyük harflerle Evet yazarak işleme devam edebilirsiniz. İşlemler yapıldıktan sonra üniversite tarafından belirlenen harç ücreti ATM’ler üzerinden yatırılarak işlemlere devam edilebilir.

Üniversite harç ücretleri nasıl yatırılır?

harç olarak bilinen ödeme, eğitim hakkını doldurmayan birinci öğretim öğrencilerinden alınmıyor. Dolayısıyla yeni kayıtlarda da harç ödemesi yok. Tabii bu durum yalnızca birinci öğretim için geçerli. İkinci öğretim öğrencileri harç ödüyor.

Tüm öğrencileri ilgilendiren ödeme, katkı payı. Bölüme göre değişen katkı payı miktarı üniversiteye yeni kayıt olan ve üniversite kayıt yenileme işlemleri yapan tüm öğrencilerden alınıyor.

Ödemeler üniversitelerin anlaşmalı olduğu bankalara yapılıyor. Anlaşmalı bankalar kayıt yapılacak okulun intenet sitesinden görüntülenebiliyor.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılmaktadır?

2020 için YÖK tarafından açıklanan üniversite kayıtları geçtiğimiz yıllara göre birkaç gün ileri atılmıştır. Buna göre,

Elektronik kayıtlar: 29 Ağustos – 2 Eylül

Yüz yüze kayıtlar: 31 Ağustos – 4 Eylül

Tarihleri arasında kayıtlar gerçekleşecektir.

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman yapılır?

Açık öğretim üniversite kayıt tarihleri de YÖK tarafından açıklanmaktadır. Normal üniversite kayıtlarında süre daha kısa olurken açık öğretim kayıtları daha uzun sürede yapılmaktadır. Buna göre,

Açık öğretim 2020 kayıt tarihi, 31 Ağustos – 18 Eylül

İkinci üniversiteye kayıtlar nasıl yapılır?

Türkiye’de 2 üniversite başarı ile mezun olanlara sınavsız olarak üniversite kaydı şansı vermektedir. Bunlar İstanbul Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesidir. İstanbul Üniversitesine yeni kayıt yaptırabilmek için İstanbul Üniversitesi öğrenci bilgi sistemine giriş yapılarak hesap oluşturma işlemi yapılır. Bu sayfada,

Açılan formu doldurarak hesabınızı oluşturun.

E-posta doğrulaması yaptıktan sonra program tercihinizi yapın.

Ödeme işlemini de yaptıktan sonra kaydınız tamamlanacaktır.

İşlemleri sağlandıktan sonra kayıt tamamlanmış olur.

AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?