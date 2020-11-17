Üniversite kaydı nasıl dondurulur? Üniversite dondurma süresi ne kadar?

Bir üniversitenin nasıl dondurulacağı sorusu, herhangi bir nedenle eğitimine devam edemeyen insanlar için araştırma konusu oldu. Özellikle 2020'yi etkileyen salgın sırasında, birçok öğrenci üniversiteye kaydını dondurmaya karar verdi. Elbette okulu dondurmanın tek nedeni bu olmayabilir. Hayattaki farklı gelişmeler nedeniyle öğrenciler üniversite eğitimine ara vermek isteyebilirler. Bu durumda kaydını zamanla donduran öğrenciler haklarını kaybetmeden okula dönebilirler.

Üniversite Kaydı Nasıl Dondurulur?

Lisans ve lisansüstü öğrenciler için dondurma işlemi okulun öğrenci işleri ofisi tarafından yapılır. Geçerli nedenleri olan öğrenciler, belirli koşullar altında kayıtlarını dondurabilirler. Şöyle açıklayalım:

Üniversiteye girişlerin dondurulması, öğrencilerin belirli bir süre okula gidememeleri ve bu süreçte eğitim haklarını kaybetmek istememeleri anlamına gelmektedir.

Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için bazı koşulların karşılanması gerekir. Ayrıca kayıtlarını donduracak öğrencilerin geçerli bir mazereti olması gerekmektedir.

Uygun öğrenciler, işlemleri üniversitelerinin öğrenci işleri ofisi aracılığıyla mazeretlerini açıklayan ve kayıt mektubunu donduran resmi bir belge ile tamamlayabilirler.

Üniversiteye kabul için dondurma tarihi okul tarafından belirlenir.

Üniversite Dondurma Şartları ve Gerekli Evraklar Nelerdir?

Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes kayıtları doğrudan donduramaz. İzlenmesi gereken bazı koşullar var. Bunu şu şekilde özetleyebiliriz:

Kaydı donduran kişinin üniversite öğrencisi olması gerekmektedir. Bu nedenle üniversiteye kayıt olmak ve dondurmak gerekiyor. Bunu özellikle belirtiyoruz, çünkü öğrenciler üniversiteyi kazandıktan hemen sonra kabul başvurularını dondurabilecekleri yanılsamasına sahip olabilirler. Ancak böyle bir şey imkansızdır. Yeni kaydolduysanız ve ilk yıldan itibaren kaydı dondurmayı düşünüyorsanız, önce kesin kayıt sürecini tamamlamalı ve resmi olarak okulun öğrencisi olmalısınız.

Öğrencilerin geçerli mazeretler sunmaları gerekir ve kayıtlarını dondururlar. Aksi takdirde öğrencinin kabulü dondurulmayacaktır. Bu bahanelerin ne olabileceğini daha ayrıntılı olarak açıklayacağız. Kayıtlarını donduracak öğrenciler, dondurma hakkı süresinin tamamını kullanmamalıdır.

Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler başvurabilir. Uygulama ile ilgili notlar ve gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

Öğrenciler, öğrenci işleri için başvuruda bulunmalı ve dondurma başvurularını ve geçerli gerekçelerini belirten resmi bir belge eklemelidir. Bahsettiğimiz dilekçe öneğini bu bölümün sonunda bulabilirsiniz.

Kurul daha sonra öğrencinin başvurusunu değerlendirir. Normalde öğrencilere 15 gün içinde başvuru sonucu bildirilir.

Bir öğrenci en az bir dönem kaydını dondurabilir. Diğer bir deyişle, dönem ortasında okula dönmek gibi durum söz konusu değildir.

Dondurma süresi boyunca öğrencilerin öğrenim ücreti ödemelerine gerek yoktur. Elbette bu durum özel okullarda değişebilir. Özel bir üniversitede okuyorsanız, lütfen okulun muhasebe departmanı ile iletişime geçin.

Üniversite Kayıt Dondurma Mazeretleri Neler Olabilir?

Üniversiteye kaydını dondurmak istiyorsanız, eğitiminize devam edemeyeceğinizi kanıtlamalısınız. Bu noktada yapılabilecek bahaneler üzerine şu noktaları söyleyebiliriz:

Öğrenciler kendilerinin veya aile fertlerinin sağlık sorunları nedeniyle dondurmaya başvurabilirler. Bu durumda sağlık sorunu olduğunu kanıtlayan bir bilirkişi raporu sunulmalıdır.

Erkek öğrenciler, uzatma hakları sona erdikten sonra üniversite kayıtlarını dondurabilirler ve askere gitmeleri gerekir. Elbette bu mazereti uyduran kişinin askeri daireden alınan celbi sunması gerekir.

Maddi zorlukları olan öğrenciler eğitimlerine devam edemeyebilir. İhtiyaç veya yoksulluk nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilirler. Bu kişilerin başvuru sırasında durumu ispat edebilmesi için yoksulluk kanıtı göstermeleri gerekmektedir.

Öğrenci statüsünün düşmesine yol açmayacak nedenlerden dolayı tutuklanan bir öğrenci, kayıt dondurma başvurusunda da bulunabilir. Bu durumda öğrencinin gözaltına alındığını onaylayan bir belge verilecektir.

Öğrenciler, eğitim hayatlarındaki fırsatlar nedeniyle okula gidemeyebilirler. Uzun süreli staj için yurt dışına gidecek kişiler veya başka bir üniversitede uzun vadeli bir araştırma projesine katılacak öğrenciler aslında eğitimlerine devam edemeyebilirler. Bu durumda öğrenciler üniversite kaydını dondurabilirler. Başvuru sürecinde, katılacak proje, program veya staj ile ilgili resmi davet ve kabul belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Üniversite Kayıt Dondurma İşlemleri Ne Zaman Yapılır?

Mali yetersizlik nedeniyle okula gidemeyen öğrenci, okul başladıktan sonra 1 ay içinde bu mazereti okula bildirmek zorundadır. Bu süre zarfında gerekli belgeler dondurma başvurusu için kullanılabilir. Ancak okul başladıktan sonraki ilk ay içinde başvuru yapılmazsa okul bu nedenle dondurulmayacaktır.

Bu durum askerlik hizmeti, sağlık sorunları, gözaltı ve herhangi bir programa katılım durumunda değişecektir. Burada yapılması gereken mazereti ispat eden belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde başvuruda bulunmaktır. Diğer bir deyişle, kolejdeyken askeri bir mahkeme celbi veya sağlık raporu verdiyseniz, bu belgede kayıtlı tarihten itibaren 15 gününüz olduğu anlamına gelir. Bu aynı zamanda yurtdışına veya başka bir okula gitmek için de geçerlidir.

Üniversite Kaç Yıl Dondurulabilir?

Kaydın dondurma tarihi olarak net bir zaman çerçevesi belirlenmemiştir. Bu işlem için başvuru süresi okulun açılış saatleri ve mazeretin durumu ile ilgilidir. Şöyle açıklayalım:

Öğrencilere tanınan kaydı durdurma hakkı belirli bir süreye sahiptir. Bu aşamayı tamamlayan öğrenciler bir sonraki dondurma başvurusuna kabul edilmeyecektir. Elbette bu durumun istisnaları var. Şunu söyleyelim:

Lisans öğrencileri kaydı dört yarıyıl, ön lisans dereceleri ise iki yarıyıl dondurabilir. Yani dört yıllık üniversiteler en fazla 2 yıl, iki yıllık üniversiteler ise en fazla 1 yıl dondurulur.

Ancak bu durum üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Dondurma kararı Senato tarafından verildiğinden, bazı üniversiteler üniversite öğrencilerine de bir yıla kadar dondurma hakkı verebilir. Bu konudaki en doğru bilgiler ancak üniversitenin kayıt dondurma ilke ve yönetmeliklerinden elde edilebilir. Veya doğrudan Öğrenci İşleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Çoğu üniversite, sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere sınırsız dondurma hakkı vermektedir. Bu sayede öğrenciler tam bir iyileşmenin ardından okula dönebilirler.

Kayıt Dondurup Bir Başka Üniversitede Okumak Mümkün mü?

Bildiğiniz gibi okurken üniversite kazanmak mümkün. Diğer bir deyişle, öğrenciler üniversitede okurken üniversite sınavlarına hazırlanabilirler. Sınavda başarılı olursa yeni bir üniversiteye gidebilir. Bu durumda, yeni okullarından emin olmayan öğrenciler, mevcut okullarını dondurup yeniden kaydolma şansı olup olmadığından şüphe duyacaklardır. Maalesef bu hak tanınmıyor. Şöyledir ki:

Bir üniversiteyi dondurup başka bir üniversiteye gitmek imkansızdır. Ancak dilerseniz aynı anda iki üniversitede, bir normal üniversite ve bir açık öğretimde eğitim alabilirsiniz. Elbette üniversiteleri dondurarak farklı üniversitelere başvurabilirsiniz.

Yurtdışında bir üniversitede okumak istiyorsanız, sonraki adımda Türkiye'deki diğer okullarla okul iletişimini dondurabilirsiniz. Başvurunuz onaylanırsa dondurulmuş okulu iptal ederek yurt dışına çıkabilirsiniz.

Açık Öğretimde Kayıt Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Merkezi açık öğretim ve uzaktan eğitim sistemlerinde okula gitmek zorunlu değildir. Bu nedenle, bu şekilde eğitim alanların okula kayıt dondurulması söz konusu değildir. Başka bir deyişle, açık öğretime kayıt dondurulması söz konusu değildir. Okula gidemezseniz, o yarıyıla kayıt olamayabilirsiniz.

Üniversitede Kayıt Yenilenmezse Ne Olur?

Kayıt Yenileme, her dönem başında gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreçte öğrenciler öğrenim ücretlerini öderler ve kendi derslerini seçerler. Peki kaydımı yenilemezsem ne yapmalıyım?