Üniversite adayları dikkat! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz Ağustos ayında milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2020 yks yerleştirme sonuçları açıklanmış ve milyonlarca öğrenci üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanmıştı.
ÖSYM tarafından yapılan 2020 yks yerleştirme sonuçları sonrasında bir çok özel ve devlet üniversitesinde tercih edilmeyen lisans ve önlisans bölümlerinde boş kontenjanlar kalmıştı.
ÖSYM geçtiğimiz haftalarda ise bu boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme için adaylardan tekrardan tercih almıştı.
YKS 2020 EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Ayrıca ösym tarafından YKS 2020 ek yerleştirmenin istatistik sonuçlarıda aşağıdaki tabloda açıklandı.
Son Güncelleme: 02.10.2020 17:37