İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Üniversite adayları dikkat! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 2020 yks puanına göre özel ve devlet üniversitelerinin boş kalan kontenjanlarına yapılan ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

02 Ekim 2020 Cuma 17:37
Üniversite adayları dikkat! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Takip Et:

Geçtiğimiz Ağustos ayında milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2020 yks yerleştirme sonuçları açıklanmış ve milyonlarca öğrenci üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanmıştı.

ÖSYM tarafından yapılan 2020 yks yerleştirme sonuçları sonrasında bir çok özel ve devlet üniversitesinde tercih edilmeyen lisans ve önlisans bölümlerinde boş kontenjanlar kalmıştı.

ÖSYM geçtiğimiz haftalarda ise bu boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme için adaylardan tekrardan tercih almıştı. 


Üniversite adaylarından 19 - 23 eylül tarihleri arasında alına 2020 yks ek yerleştirme sonuçları yks puan üstünlüğüne göre yapıldı ve 2020 yks ek yerleştirmek sonuçları ösym tarafından açıklandı.

YKS 2020 EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca ösym tarafından YKS 2020 ek yerleştirmenin istatistik sonuçlarıda aşağıdaki tabloda açıklandı.



Son Güncelleme: 02.10.2020 17:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYks 2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB özel okulların yüz yüze eğitim konusunda uyardı
MEB özel okulların yüz yüze eğitim konusunda uyardı
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı dersler ile ilgili uyarı geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı dersler ile ilgili uyarı geldi
Üniversitede kadro için kişiye özel ilan!
Üniversitede kadro için kişiye özel ilan!
MEB'den resmi yazı! O kademedeki öğrenciler yüz yüze eğitime başlıyor
MEB'den resmi yazı! O kademedeki öğrenciler yüz yüze eğitime başlıyor
Özel okul öğrencilerini ilgilendiren önemli açıklama MEB'den geldi
Özel okul öğrencilerini ilgilendiren önemli açıklama MEB'den geldi

Popüler Haberler

Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Arnavutluk'da asgari ücret ne kadardır? Arnavutluk yaşam şartları ve market fiyatları 2020
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 2 Ekim 2020
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 2 Ekim 2020 Cuma
KOSGEB Esnaf Destek Ekim 2020 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
İnstagram, Whatsapp ve Facebook Neden ağırlaştı? Neden yavaş çalışıyor?
Kanalların yayın akışları 21 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Dengi Dengine Final mi Yaptı? Neden Bitti? 10 Haziran Dengi Dengine Neden Yok?
E-Devlet online sürücü belgesi ceza puanı sorgulama işlemi
Reynmen kimdir? Gerçek adı nedir? Yusuf Aktaş projeleri ve biyografisi
Asgari geçim indirimi kimlere ödenir? 2020
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 2 Ekim 2020 Cuma
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Günlük burç yorumları 3 Ekim 2020 Cumartesi - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.