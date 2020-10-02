Üniversite adayları dikkat! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz Ağustos ayında milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2020 yks yerleştirme sonuçları açıklanmış ve milyonlarca öğrenci üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanmıştı.

ÖSYM tarafından yapılan 2020 yks yerleştirme sonuçları sonrasında bir çok özel ve devlet üniversitesinde tercih edilmeyen lisans ve önlisans bölümlerinde boş kontenjanlar kalmıştı.

ÖSYM geçtiğimiz haftalarda ise bu boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme için adaylardan tekrardan tercih almıştı.

Üniversite adaylarından 19 - 23 eylül tarihleri arasında alına 2020 yks ek yerleştirme sonuçları yks puan üstünlüğüne göre yapıldı ve 2020 yks ek yerleştirmek sonuçları ösym tarafından açıklandı.

YKS 2020 EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca ösym tarafından YKS 2020 ek yerleştirmenin istatistik sonuçlarıda aşağıdaki tabloda açıklandı.