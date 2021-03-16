Uğur Okulları bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Uğur bursluluk sınavı tarihleri

Uğur Okulları tarafından her sene düzenlenen Uğur Bursluluk Sınavı (UBS), Türkiye’de bulunun tüm Uğur Okulları’nda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yapılmaktadır.

Uğur Bursluluk Sınavı ne zaman?

UBS, Türkiye genelindeki okullarında 23-26 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

UBS süresi kaç dakika?

UBS, 23 ve 24 Mart tarihlerinde 4, 5, 6 ve 7’inci sınıf öğrencileri için yapılacak. Sınavda 60 soru sorulacakken adayların soruları 100 dakikada yanıtlaması istenecek.

25 ve 26 Mart tarihlerinde 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri için yapılacak sınavda, 8’inci sınıf öğrencilerine 120 dakika içerisinde 75 soru sorulacak.

9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine ise 120 dakikada 80 soru sorulacak. 11’inci sınıf öğrencilerinede 120 dakikada 90 soru sorulacak.

UBS nasıl yapılacak?

Uğur Okulları’nın açıkladığı bilgilere göre UBS’ye katılacak adaylardan HES kodu istenecek ve sınav yüz yüze yapılacaktır.

UBS başvuru nasıl yapulır?

UBS’ye katılacak adaylar başvurularını www.ubs.ugurokullari.k12.tr intenet adresinden veya 444 4 845 çağrı merkezinden yapabilecektir.