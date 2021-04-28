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Ufka yolculuk 2021 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka yolculuk sınav ödülleri nelerdir?

Başarılı adaylara çeşitli ödüllerin verildiği Ufka Yolculuk sınavının 1.aşaması tamamlanırken adayların sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. '2021 Ufka Yolculuk 1.aşama sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, Ufka yolculuk sınav ödülleri neler?' gibi soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:46
Ufka yolculuk 2021 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka yolculuk sınav ödülleri nelerdir?
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2021 Ufka Yolculuk sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merakla bekleniyor. İki aşamada yapılan sınavın ilk aşaması 25-26 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılmıştı. 2021 Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre 2.Aşama online sınav ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte belli oldu.

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ufka Yolculuk sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih olarak 1 Haziran 2021 Salı günü saat: 20:00 olarak duyuruldu.

Ufka Yolculuk 2.aşama sınavı ne zaman?

Ufka Yolculuk 2. Aşama Online Sınav 23 Mayısıs'ta 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacaktır. Sınavda sorulacak sorular "Sağlıklı Yaşam" konularında hazırlanan kitaplardan sorulacaktır. Sınav soru ve cevapları ise 24 Mayısıs saat 20:00'da resmi intenet sitesinden yayınlanacaktır.

Ufka Yolculuk sınav ödülleri nelerdir?

2021 Ufka Yolculuk sınavında başarılı olan adaylara verilecek olan ödüller şu şekilde; laptop ve elektrikli Kaykay, akıllı telefon, akıllı Saat, Bisiklet ve Bluetooth Kulaklık olacaktır.




Son Güncelleme: 28.04.2021 17:46
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