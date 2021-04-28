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Ufka Yolculuk 1. aşama sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama sınavları ne zaman?

400.000 öğrencinin başvurduğu 9. Ufka Yolculuk sınavının birinci aşaması tamamlandı. Öğrenciler Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı, Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor, Ufka Yolculuk ikinci aşama sınavları ne zaman başlıyor sorularının yanıtlarını internet üzerinden aramaya başladı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 02:39
Ufka Yolculuk 1. aşama sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama sınavları ne zaman?
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Ufka Yolculuk sınavları her yıl lise, ortaokul ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin katıldığı genel bir sınavdır. Bu yıl Ufka Yolculuk sınavlarına 400.000 öğrenci başvurdu. Sınavlar sona erdi Ufka Yolculuk sınavının sonuçları bekleniyor. 400.000 öğrencinin başvurduğu 9. Ufka Yolculuk sınavının birinci aşaması tamamlandı. Öğrenciler Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı, Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor, Ufka Yolculuk ikinci aşama sınavları ne zaman başlıyor sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Ufka Yolculuk Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ufka Yolculuk sınav sonuçları bekleniyor. Ufka Yolculuk sınavının birinci aşaması sona erdi. Ufka Yolculuk sınavının ikinci aşamasında, birinci sınavda ülke genelinde ilk 10.000’e giren öğrenciler ile illerdeki ilk 15’e giren öğrenciler katılacak. Öğrencilerin ve ailelerinin en çok merak ettiği konular arasında Ufka Yolculuk sınavı geliyor.

İkinci Sınav 23 Mayısıs'ta Yapılacak

Ufka Yolculuk sınavının sonuçları 6 Mayısıs 2021 tarihinde açıklanacak. Sınavın soru ve cevapları, Ufka Yolculuk YouTube hesabından yayınlanıyor. Sınava katılan yüz binlerce kişinin merakla beklediği sınav sonuçları, ufkayolculuk.com adlı intenet sitesinden, 6 Mayısıs Perşembe günü akşam saat 20:00’da açıklanacak.

Birinci aşama sınav sonuçları açıklandıktan sonra ikinci aşama sınavı yapılacak. Bu sınava ilk sınavdan ilk 10.000’e girmeyi başaran ve illerinde ilk 15’e giren öğrenciler katılacak. Salgından dolayı 23 Mayısıs 2021 tarihinde yapılacak olan Ufka Yolculuk ikinci aşama sınavı randevulu yapılacak. Salgının seyri daha da kötüleşirse sınavı ileri bir tarihe ertelenecek.

Hangi Ödüller Verilecek?

Ufka Yolculuk sınavına giren ve sınavı kazanan kişilere çeşitli ödüller veriliyor. Bu ödüllerin başında akıllı saat, kulaklık, Bluetooth kulaklık, bisiklet, elektrikli kaykay ve laptop gibi önemli cihazlar bulunuyor. Ayrıca il bazında da çeşitli ödüller verilecek. Ufka Yolculuk Türkiye geneli Ödül Töreni salgın koşulları iyileşirse 5 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

Bu koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler öne sürülerek özür Töreni gerçekleştirilmediyse ödül kazanan ve yarışmada derece yapan kişilere ödülleri postalamak suretiyle kargoyla gönderilecek. İllerdeki ödülleri, bir sınav düzenleme kurulları verecek. Ödüller haziran ve temmuz ayları içerisinde sınavda derece yapan ve sınavı kazanan öğrencilere verilecek.

Yarışmaya tüm Türkiye genelinden dört yüz binin üzerinde lise, orta okul ve ilk okul öğrencileri katılım sağladı. İlk sınavda başarılı olup kendi illerinde ilk 15’e ve Türkiye genelinde ilk 10.000’e girmeyi başaran öğrencileri birbirinden çeşitli ve güzel hediyeler ve ödüller beklemektedir. Ufka Yolculuk sınavının birinci aşaması sona erdi. Bundan dolay hem öğrenciler hem de aileleri sınavın sonuçlarıyla alakalı intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sınav sonuçları 6 Mayısıs 2021 tarihinde online mecralar üzerinden hem öğrencilere hem de ailelerine başarılı bir şekilde ulaştırılacak.




Son Güncelleme: 28.04.2021 02:39
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Anahtar Kelimeler:
Ufka YolculukSınav Sonuçları
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