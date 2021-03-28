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Udemy 24 saatte sıfırdan matematik kursu

Udemy birçok konu ile ilgili kursların bulunduğu bir internet sitesidir. Son yıllarda herkes tarafından hemen hemen kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi sürecinden dolayı da evde oturduğunuz yerden kurs alma imkanına sahipsiniz. 28.03.2021 tarihli haberimizde Udemy üzerinde sunulan Matematik kursuna ilşkin detayları sizler için derledik...

28 Mart 2021 Pazar 13:58
Udemy 24 saatte sıfırdan matematik kursu
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Udemy’de 24 saatte temel Matematik kursu verilmektedir. Udemy’deki bu kursun bedeli ise 24.99 olarak belirlenmiş.

Neden Udemy tercih edilmeli?

Udemy, bir nevi kurs mantığında işlemektedir. Youtube’daki gibi ekstra reklamlar yoktur. video ve konu anlatımlarına dair Pdf’ler bulunmaktadır. Ayrıca her konu ile ilgili quiz ve alıştırmalar bulunmaktadır. Her bir ders saati için pratik testlerin Pdf’leri de bulunmaktadır. Her bir ders saati için ek olarak ödev de verilmektedir. Kurs mantığından dolayı kendi ilerleyişinizi takip etme şansına sahipsiniz.

Kursa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.udemy.com/course/24-saatte-temel-matematik/?referralCode=810DF1C30FADE98918C3

 



Son Güncelleme: 28.03.2021 13:58
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Anahtar Kelimeler:
UdemyUdemy Matematik Kursu
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