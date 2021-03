Udemy 24 saatte sıfırdan matematik kursu

Udemy’de 24 saatte temel Matematik kursu verilmektedir. Udemy’deki bu kursun bedeli ise 24.99 olarak belirlenmiş.

Neden Udemy tercih edilmeli?

Udemy, bir nevi kurs mantığında işlemektedir. Youtube’daki gibi ekstra reklamlar yoktur. video ve konu anlatımlarına dair Pdf’ler bulunmaktadır. Ayrıca her konu ile ilgili quiz ve alıştırmalar bulunmaktadır. Her bir ders saati için pratik testlerin Pdf’leri de bulunmaktadır. Her bir ders saati için ek olarak ödev de verilmektedir. Kurs mantığından dolayı kendi ilerleyişinizi takip etme şansına sahipsiniz.

Kursa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.udemy.com/course/24-saatte-temel-matematik/?referralCode=810DF1C30FADE98918C3