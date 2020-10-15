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Ücretsiz tablet başvurusu Belediyelerden nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvuru formu adresi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ücretsiz tabletlerden faydalanabilmek için aranan koşulların ne olduğu aileler tarafından merak konusu oldu. Pandemi sonrası eğitimlerin uzaktan olmasının ardından maddi durumu iyi olmayan ve evinde tablet, bilgisayar vb. aletlerden birisinin olmaması durumunda verilecek olan tabletler nereden alınmaktadır?

15 Ekim 2020 Perşembe 20:37
Ücretsiz tablet başvurusu Belediyelerden nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvuru formu adresi
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MEB Ücretsiz Tablet Başvuru Formu Okullar Listesi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın sosyal medya üzerinden yapış olduğu açıklamada ihtiyacı olan herkesin bu fırsattan yararlanacağına vurgu yaptı. Yapmış olduğu açıklamada ise her öğrencinin eşit derecede olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

 Baykar Genel Müdürü, Öğrenciler arasında eğitim fırsatlarının eşitliğini sağlamanın en büyük hedefleri olduğu belirtti. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde araştırma yaptıktan sonra ihtiyaç duyan öğrencileri belirleyip tablet bilgisayarların ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmasını sağlayacağız. Ancak bu dağıtım süreçlerinin ne zaman gerçekleşeceği belli değil. Covid-19 ile birlikte, ülkemizin "Askıda ekmek" uygulamasına benzer yeni bir sosyal dayanışma hareketi başlatıyoruz. Bu ülkede beklenmedik sağlık önlemleri nedeniyle uzaktan eğitim sistemine döndük. Toplumsal dayanışmaya önem vererek bu sistemi harekete geçiriyoruz; Askıda Tablet!


Askıda tablet kampanyalarına nasıl başvurabileceğinizi ve ihtiyacı olanlara nasıl yardımcı olabileceğinizi araştırdık. Tuzla'da yaşayan ve eğitim imkânı olmayan öğrencilere erişmeyi düşünen bu kampanya için askidatablet.com adresine gidebilir ve "Askıda Tablet Talep Et" düğmesine tıklayın.

Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Formu onaylayın ve gönderin. Şehir yetkilileri formunuzu inceleyecek, Doğruluğunu onaylayacaktır. Ardından, askıya alınan tabletlerden biri Garson tarafından evinize getirilecek. Öğrencinin parası yoksa Tablete yardım etmek ve bağış yapmak istiyorsanız, "Askıya Tablet Bırak " düğmesine tıklayın.

Formdaki bağışçı bilgileri ve sağladığınız tabletin sayısı ve türü ne olduğunu belirtmeli ve formu onaylamalısınız. Sizden şehir yetkilileri tableti alıp yardım için öğrencilere teslim edecek. Kullanılmış tabletleri de bağış yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:37
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Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimTabletMeb
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