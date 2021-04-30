Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuru şartları

Öğretmen adayları, devletin kurumlarında ücretli öğretmenlik yapmak için intenette araştırmalara koyuldu. Adaylar e-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabilir. İlk olarak kişiler e-devlet üzerine girerek ‘formasyonum var’ seçeneğine tıklamalıdır. Bu seçenek, eğitim fakültesinden mezun olduğunu ve mesleğini yapabileceğini göstergesidir. Eğer bu şartlar sağlıyorsa kişi bu tercihi seçebilir.

Eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adayı ise formasyona tabi tutulmaz. Çünkü eğitim gördüğü bölüm doğrudan öğretmene yöneliktir. O yüzden adayların o butonu tıklamasına gerek yoktur.

Köy okullarında çalışmak istiyorum seçeneği ise köy okullarında öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin tercihidir. Bu sayede köy okullarında yaşanan açıklıkta ücretli öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okullarda eğitim verecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan emekli oldum seçeneği: Emekli olan öğretmen tekrar görevini yapmak istemektedir. Bu sayede bu seçeneğin seçilmesi halinde emekli olduğunu beyan edecektir.

Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum seçeneği: YÖK denkliğinde bulunan yabancı okul mezunlarını ilgilendiren bir seçenektir. Ayrıca eğitim enstitüsü mezunları da bu seçenek yoluyla başvuru yapar.

Bu seçenekler sayesinde ilgisi olan kişilerin hepsi işaretlenebilir. Eğitim fakültelerinden mezun olanlar için ise tıklanabilir tek seçenek “Köy okullarında çalışmak istiyorum.” seçeneğidir. Daha sonra açılacak olan sayfada görev almak istenen şehir ve ilçe, KPSS puanı gibi bilgiler girilerek başvuru tamamlanır.

Kimler ücretli öğretmenlik yapabilir? Lise mezunları ücretli öğretmenlik yapabilir mi?

Lisans mezunu olmak

Ön lisans mezunu olmak

Ücretli öğretmenlik yapabilecek kişiler belli şartlara sahip olmak zorundadır. Bu şartlar ise şöyledir:

Bu şartları yerine getirmeyen kişiler öğretmen olamaz. Bu anlamda ücretli öğretmenlik yapmak isteyen kişiler ilk olarak üniversite mezunu ve formasyon eğitimi alması gerekir.

Ücretli öğretmenin görevi ne zaman biter?

Ücretli öğretmenlik süresi Millî Eğitim Bakanlığı ile yapacağı başvuruya bağlıdır. Bu anlaşmalar genellikle 1 dönem (yaklaşık 4 ay) ya da 2 dönemdir. Bu anlamda ücretli öğretmenin görev aldığı okula memur ataması gerçekleşmesi süresinde görev süresi bitmektedir.

2021 ücretli öğretmen maaşı ne kadardır?

2021 yılında ücretli öğretmen maaşı 1,187 TL olurken 2,283 TL civarındadır. Bu hesaplamalar maaş miktarı ve girdikleri ders sayısına göre hesaplanır. Sözleşme öğretmenlerin maaşları kadrolu öğretmenlerin maaşına göre daha az alıyorlar.

Ücretli öğretmenler kadroya geçecek mi?

Ülkemizde ‘kadrolu ücretli öğretmenlik’ gibi söz konusu değildir. e-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen adaylar kabul edilerek görevlendirilmiş öğretmenler süreler halinde görev almaktadır. Bu sayede görevli öğretmenler geçici süre olarak görev yapar. 2-3 yıl ücretli öğretmenlik yapan adayların kadroya geçme gibi bir durumu olması Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır.