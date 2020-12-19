Uçak mühendisi nasıl olunur, çalışma şartları ve görevleri

Üniversite bölüm tercihi yapmaya hazırlanan binlerce öğrenci kendileri için en ideal mesleği araştırıyor. Son günlerde en çok uçak mühendisliği alanı merak konusu oldu. Uçak mühendisleri uçak üretim aşamasında görev yapar. Uçak mühendislerinin görev ve sorumlulukları ise şunlardır;

Yapılacak uçağın tasarımını yapmak, projelendirmek ve hazırlanan projenin ilk anında son anına kadar doğru bir biçimde yürütülmesini yönetmek ve denetlemek

Uçak yapının hangi şekilde daha az maliyetli olacağına dar planlama yapmak ve yönetime sunmak

Üretim sürecinde kalite kontrol adına ve denetim alanında destek vermek

Üretim tamamlandıktan sonra uçuş için planlar sunmak ve uçuşlara katılarak uçuşun nasıl gerçekleştiğini, sorun olup olmadığını gözlemek

Kendisine bağlı olan personelin yönetim ve denetimini sağlamak

Alanındaki teknolojiler takip etmek ve bu teknolojilerin geliştirmesine katkı sağlamak

Uçak mühendisi olmak için 4 yıllık lisans mezunu olunması gerekmektedir. Bu mesleği yapmak isteyen kişiler üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmalıdır.

Uçak mühendisi olan birisi özel sektörde birçok iş imkanına sahiptir. Bunun dışında kamuda da görev yapılabiliyor. Kamuda görev yapmak için adaylardan KPSS puanı şartı istenir. KPSS sınavından istenen puanı alan kişiler açılacak ilana başvuru yaparak kamuda çalışabilir.

Uçak mühendislerinin çalışma saatleri ise değişkenlik gösterir. Özel sektörde kamuya göre daha uzun ve yorucu mesailer yapılabilir. Özellikle üretim ve yapım aşamasında mesai saatleri oldukça uzun sürer. Kamuda çalışanlar için ise belirli bir çalışma süresi vardır ve buna göre mesai yapılır.

Öte yandan aldıkları maaşlara bakıldığında özel sektörde işe başlayanlar yüksek maaş almaz ancak ilerleyen yıllarda çok yüksek maaşlara çalışırlar. Kamuda ise maaş bandı standarttır ve yıllar içerisinde de çok fazla artış yaşanmaz.