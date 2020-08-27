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Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2020 anaokulu mecburi mi?

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? anaokulu mecburi mi? ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 27 Ağustos 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

27 Ağustos 2020 Perşembe 11:07
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2020 anaokulu mecburi mi?
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Son olarak yapılan değişiklik ile birlikte eğitim sistemi 4+4+4 sistemine dönüştürülmüştür. Bu sisteme göre çocuklar 6 yaşında okula başlamaktadır ve dört yıllık eğitimler halinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sırasıyla almaktadır. Bu sistem ile birlikte anne babalar anaokulu eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak etmeye başladı.


Çocukların okula sıcak bakmaları adına oluşturulan anaokulları, çocukları okullara hazırlayan okul öncesi eğitim verilen yerlerdir. Yeni sistem ile birlikte çocukların anaokuluna gitmesinin zorunlu olup olmayacağı aileler tarafından merak edilmektedir.

Anaokulları zorunlu mu?

Bu yıla kadar herhangi bir zorunluluğu bulunmayan anaokulu eğitimi, önümüzdeki eğitim öğretim dönem ile birlikte zorunlu hale gelmektedir. 5 yaşına gelmiş çocuklar için zorunlu tutulacak eğitim ile birlikte çocukların okula alışması hedefleniyor.

6 yaşında 1. Sınıfa başlaması gereken çocuklar için 2020-2021 eğitim öğretimi yılından itibaren 5 yaşına gelmeleri halinde anaokulu eğitimi zorunlu olacak.



Son Güncelleme: 27.08.2020 11:07
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