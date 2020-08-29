Tüm sınıf düzeylerinin Eba canlı ders saatleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos tarihinde başlayacak olan uzaktan eğitim için çalışmalara hız verdi.

Açıklanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı devlet ve özel okullarda tüm sınıf düzeylerinde okuyan öğrenciler 31 Ağustos - 18 eylül tarihleri arasında EBA platformu ve TRT EBA TV kanalları üzerinden uzaktan eğitim alacak. Yapılacak uzaktan eğitimde her hafta tüm sınıf düzeylerinde Eba üzerinden canlı dersler yapılacak.

Bu kapsam milli eğitim bakanlığı tüm sınıf düzeyleri için eba canlı ders saatlerini açıkladı.

İşte bakanlık tarafından açıklanan hangi sınıfların hangi saatler arasında eba üzerinden canlı ders alacağı canlı ders saatleri programı

TÜM SINIF DÜZEYLERİ EBA CANLI DERS SAATLERİ