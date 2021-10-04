İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Tüm öğrencilerin bedavaya yararlanabileceği MEB yardımcı kaynaklarına nasıl erişilir?

MEB’in sunmakta olduğu yardımcı kaynaklara nasıl erişilebileceği merak konusu oldu. Tüm sınıflara göre yardımcı kaynakların ve soruların bulunduğu MEB’in yardımcı kaynaklar sitesine nasıl erişilebileceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:50
Tüm öğrencilerin bedavaya yararlanabileceği MEB yardımcı kaynaklarına nasıl erişilir?
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yardımcı kaynakların ve soruların bulunduğu bir web sitesi açıldı. Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin kolaylıkla ulaşabilecekleri, içerisinde birçok kaynağın ve sorunun bulunduğu destek paketleri bu ay itibariyle kullanıma açılıyor. Her ayın ilk haftasında destek paketlerinin de buradan erişilebilir hale geleceği duyuruldu. MEB’in yardımcı kaynaklarının ve sorularının bulunduğu siteye https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. İlkokul 2’den 12. Sınıfa kadar her ay düzenli olarak kapsamlı kaynakların paylaşılacağı bu site öğrenciler için büyük önem taşımakta. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamalarına göre tüm öğretmenler ve öğrenciler 5 bin soruluk ilk pakete şu an ulaşabilmekteler.

 

Kaynak paketi sınavlara yönelik sorular da içeriyor

İntenet aracılığıyla web sitesine girerek görüntülenebilecek yardımcı kaynaklar ve sorular aynı zamanda çeşitli İl müdürlükleri tarafından siteye bağlanabilecekleri bir eşyası olmayan öğrencilere basılı olarak verilecek. LGS, YKS, TYT, AYT ve YDT üzerine önek birçok sorunun bulunduğu kitapçıklara intenet üzerinden bedava olarak ulaşabilirsiniz. Tüm kaynaklar ve testlere bu link üzerinden ulaşılabilir https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ 

Bu hafta yayımlanan destek paketinde 2. Sınıftan 12.sınıfa kadar olan tüm sınıflar için 5 bin soruluk yardımcı kaynaklar bulunmakta. Öğrencilerin bu kaynaklarla beraber kendilerini daha da geliştirmesi ve eksiklerini telafi etmeleri bekleniyor. Ayriyeten 2. Sınıftan 7. Sınıfa kadar olan öğrenciler adına 750 soruluk çalışma soruları da bulunmakta.

8. Sınıfa gitmekte olan öğrencilerin 2022 yılında girecekleri “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”a öğrencilerin daha rahat hazırlanması için önek soru kitapçığı paylaşıldı. Aynı zamanda, her ay düzenli olarak önek soruların yayınlanacağı açıklandı. LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları güncellendi, kitaplardaki toplam soru sayısı ise 1.375 olarak belirlendi.

 

MEB’den etkileşimli sorular!

8, 9 ve 10. Sınıf öğrencilerinin çözmesi adına elektronik ortamda etkileşimli sorular yayınlandı. İçerisinde toplam 450 sorunun yer aldığı Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yer alan çoktan seçmeli soruların yanında açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim içeren sorular da yayınlandı. Etkileşimli sorularla beraber üst düzey zihinsel becerilerin daha kolay ölçümünü sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da yayınlandı. 

 

YKS’ye yönelik 1.600 çalışma sorusu!

YKS’ye yönelik oluşturulan kaynak seti içerisinde 1.600 çalışma sorusu bulunmakta. 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1.600 soru yer alıyor. Öğrencilerin bu sorularla ve kaynaklarla beraber konulara hakimiyetlerinin artması ve başarılarının yükselmesi beklenmekte. Yayımlanmış olan tüm destek paketlerine https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 04.10.2021 12:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kaynak PaketiMilli Eğitim BakanlığıMeb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?
APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?
MEB 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
MEB 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonucu nasıl öğrenilir?
KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonucu nasıl öğrenilir?
Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?
Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?
VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri
VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri

Popüler Haberler

TJK 4 Ekim 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
4 Ekim 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
4 Ekim 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Ekim Pazartesi at yarışı programı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 3 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 3 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 3 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Özler Holding sahibi kimdir?
2021'in en iyi içme suları!
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
Emekli promosyon paraları ne zaman verilecek? 2021 Emekli maaşı banka promosyon ödeme tarihleri
Spor Toto Süper Lig yeni sezon Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?
2021 yılı dönüm başı tarla parası ne kadar? Devlet tarla parası desteği nedir, tarla parası nasıl alınır?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı ne zaman? TV8’de mi olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.