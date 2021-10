Tüm öğrencilerin bedavaya yararlanabileceği MEB yardımcı kaynaklarına nasıl erişilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yardımcı kaynakların ve soruların bulunduğu bir web sitesi açıldı. Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin kolaylıkla ulaşabilecekleri, içerisinde birçok kaynağın ve sorunun bulunduğu destek paketleri bu ay itibariyle kullanıma açılıyor. Her ayın ilk haftasında destek paketlerinin de buradan erişilebilir hale geleceği duyuruldu. MEB’in yardımcı kaynaklarının ve sorularının bulunduğu siteye https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. İlkokul 2’den 12. Sınıfa kadar her ay düzenli olarak kapsamlı kaynakların paylaşılacağı bu site öğrenciler için büyük önem taşımakta. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamalarına göre tüm öğretmenler ve öğrenciler 5 bin soruluk ilk pakete şu an ulaşabilmekteler.

Kaynak paketi sınavlara yönelik sorular da içeriyor

İntenet aracılığıyla web sitesine girerek görüntülenebilecek yardımcı kaynaklar ve sorular aynı zamanda çeşitli İl müdürlükleri tarafından siteye bağlanabilecekleri bir eşyası olmayan öğrencilere basılı olarak verilecek. LGS, YKS, TYT, AYT ve YDT üzerine önek birçok sorunun bulunduğu kitapçıklara intenet üzerinden bedava olarak ulaşabilirsiniz. Tüm kaynaklar ve testlere bu link üzerinden ulaşılabilir https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/

Bu hafta yayımlanan destek paketinde 2. Sınıftan 12.sınıfa kadar olan tüm sınıflar için 5 bin soruluk yardımcı kaynaklar bulunmakta. Öğrencilerin bu kaynaklarla beraber kendilerini daha da geliştirmesi ve eksiklerini telafi etmeleri bekleniyor. Ayriyeten 2. Sınıftan 7. Sınıfa kadar olan öğrenciler adına 750 soruluk çalışma soruları da bulunmakta.

8. Sınıfa gitmekte olan öğrencilerin 2022 yılında girecekleri “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”a öğrencilerin daha rahat hazırlanması için önek soru kitapçığı paylaşıldı. Aynı zamanda, her ay düzenli olarak önek soruların yayınlanacağı açıklandı. LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları güncellendi, kitaplardaki toplam soru sayısı ise 1.375 olarak belirlendi.

MEB’den etkileşimli sorular!

8, 9 ve 10. Sınıf öğrencilerinin çözmesi adına elektronik ortamda etkileşimli sorular yayınlandı. İçerisinde toplam 450 sorunun yer aldığı Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yer alan çoktan seçmeli soruların yanında açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim içeren sorular da yayınlandı. Etkileşimli sorularla beraber üst düzey zihinsel becerilerin daha kolay ölçümünü sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da yayınlandı.

YKS’ye yönelik 1.600 çalışma sorusu!

YKS’ye yönelik oluşturulan kaynak seti içerisinde 1.600 çalışma sorusu bulunmakta. 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1.600 soru yer alıyor. Öğrencilerin bu sorularla ve kaynaklarla beraber konulara hakimiyetlerinin artması ve başarılarının yükselmesi beklenmekte. Yayımlanmış olan tüm destek paketlerine https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.