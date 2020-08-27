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TÜBİTAK burs başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK burslarının özellikleri

İhtiyaç sahibi öğrenciler için '2020 TÜBİTAK bursu başvurusu şartları, ne kadar?' sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik. Lisans ve lisansüstü öğrencileri TÜBİTAK burslarından faydalanabilmektedir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:34
TÜBİTAK burs başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK burslarının özellikleri
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TÜBİTAK’ın hazırladığı burs programları çerçevesinde pek çok alanda eğitimler için ödenekler hazırlanmaktadır. 2020 yılı için TÜBİTAK burs başvuruları çerçevesinde lisans ve lisans üstü eğitimlerin tamamına burs ödenekleri sağlanıyor. T.C. vatandaşı öğrencilerin eğitim alanında maddi ve manevi destekler alabilmesi için geliştirilen burslar ile öğrencilere ayrıcalıklar sunulmaktadır. TÜBİTAK bursları ile öğrencilerin maddi ve manevi destekler alması hedefleniyor.

TÜBİTAK burslarının özellikleri nelerdir?

TÜBİTAK kapsamında verilen burslar farklı alanları ve eğitim seviyelerini kapsıyor. TÜBİTAK burs programında; yüksek lisans ve doktora çalışanlarına öncelik tanınmaktadır. Sanayi çalışmalarına yönelik de yüksek lisans ile doktora bursu sağlanmaktadır. Sosyal bilimlere geçişteyse lisans, yüksek lisans ve doktora bursları sunuluyor. TÜBİTAK’ın burs için belirlediği sosyal ve beşeri bilimler ise;

Felsefe

Tarih

Coğrafya

Hukuk

Sosyoloji

İlahiyat

Antropoloji

Dil ve edebiyat bölümlerinin tamamı

Türk dili ve edebiyatı

Siyaset bilimi

Psikoloji’dir.

TÜBİTAK burs başvuru şartları nelerdir?

TÜBİTAK burs başvurularını yapabilmek için;

T.C. vatandaşı olmanız,


Lisans veya doktora başvurunuzu tamamlamanız,

Yüksek not ortalamasına sahip olmanız,

Lisans eğitiminde 30, lisans üstü eğitimde 40 yaş sınırına takılmamanız,

Maddi durumunuzun yetersiz olması,

Daha önce aynı programdan burs desteği alınmamış olması gerekmektedir.

TÜBİTAK burs başvurularında gereken evraklar nelerdir?

TÜBİTAK burs başvurularında gereken evraklar;

TÜBİTAK burs başvuru formu,

Başvuru sahibinin T.C. kimlik belgesi fotokopisi,

Öğrencinin güncel vesikalık fotoğrafı,

Eğitim görülen okulun transkripti,

Yüksek lisans veya doktora kaydına dair kayıt bilgisi,

Adli sicil kaydı öneği,

Vukuatlı nüfus kaydı,

Öğrenci ve ailelerin güncel gelir belgesi,

Öğrenci ve ailelerin ikametgah kayıt belgesi gerekmektedir.

TÜBİTAK burs başvuru şartları nelerdir?

TÜBİTAK burs başvurularınızı https://ebideb.tubitak.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz. Burs başvurunuzu yaptıktan sonra formdaki bütün bilgiler incelemeye alınır. Yanlış beyanat verilmesi veya eksik bilgi verilmesi halinde öğrencilerin başvuruları geri çekilir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:34
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