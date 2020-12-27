TRT EBA’da Yeni Haftanın Programı belli oldu! 28 - 31 Aralık Eba tv yayın akışı

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin en önemli ayağıdan olan Trt eba tv kanallarında 28-31 Aralık haftasının yayın programı belli oldu.

Trt eba ilkokul tv , Trt eba ortaokul tv ve Trt eba lise tv kanallarında bu hafta hangi gün hangi saate hangi dersin eğitim içerikleri olacak haberimizde ki trt eba tv yayın akış programında bulabilir, ayrıca günü hangi saatinde ders tekrarlarının yayınladığını öğrenebilirsiniz..

Diğer yandan öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde milyonlarca öğrenci eba tv kanallarında takip ettikleri ders içeriklerinin yanında eba platformuna giriş yapıp orada kendi okul ve öğretmenlerin tarafından gerçekleştirilren canlı dersler ve diğer eğitim aktivitelerine katılıp, kademelerine uygun ders içerik ve materyallerine ulaşabilirşer..

İşte trt eba tv kanallarının 28-31 aralık haftası yayın akışları;

TRT EBA İLKOKUL TV 28 ARALIK - 31 ARALIK YAYIN AKIŞI

TRT EBA ORTAOKUL TV 28 ARALIK - 31 ARALIK YAYIN AKIŞI

TRT EBA LİSE TV 28 ARALIK - 31 ARALIK YAYIN AKIŞI