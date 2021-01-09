TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle derslerin yayınlanmasını sağladı. EBA TV sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmadı. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Cumartesi yayın akışı içerisinde ilk ders saat 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Cumartesi günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.
TRT EBA TV ortaokul 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
09:50 EBA SPOR
10:00 HS TÜRKÇE-5
10:20 HS MATEMATİK-5
10:40 HS İNGİLİZCE-5
10:50 OKUL ARA
11:00 HS TÜRKÇE-6
11:20 HS MATEMATİK-6
11:40 HS İNGİLİZCE-6
11:50 OKUL ARA
12:00 HS TÜRKÇE-7
12:20 HS MATEMATİK-7
12:40 HS İNGİLİZCE-7
12:50 OKUL ARA
13:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8
13:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8
13:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8
13:50 OKUL ARA
14:00 HS TÜRKÇE-5
14:20 HS MATEMATİK-5
14:40 HS İNGİLİZCE-5
14:50 OKUL ARA
15:00 HS TÜRKÇE-6
15:20 HS MATEMATİK-6
15:50 OKUL ARA
16:00 HS TÜRKÇE-7
16:20 HS MATEMATİK-7
16:40 HS İNGİLİZCE-7
16:50 OKUL ARA
17:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8
17:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8
17:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8
17:50 OKUL ARA
18:00 HS TÜRKÇE-5
18:20 HS MATEMATİK-5
18:40 HS İNGİLİZCE-5
18:50 OKUL ARA
19:00 HS TÜRKÇE-6
19:20 HS MATEMATİK-6
19:40 HS İNGİLİZCE-6
19:50 OKUL ARA
20:00 HS TÜRKÇE-7
20:20 HS MATEMATİK-7
20:40 HS İNGİLİZCE-7
20:50 OKUL ARA
21:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8
21:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8
21:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8
21:50 OKUL ARA
22:00 Kapanış
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