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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 9 Nisan 2021 Cuma gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerin derslerin geri kalmaması için dersleri ekranlara getiriliyor. TRT EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrenciler EBA TV yayınlarında kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul Cuma yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların derslerine yer veriyor. EBA TV günlük yayın akışı sabah 09:00’da İngilizce dersi ile başlıyor. Cuma günü yayın akışında Fen Bilimleri, Kuran-ı Kerim, gibi derslerin yanı sıra Tasarım Atölyeleri, İşaret Dili ile Özel Eğitim Beceri Öğretimi dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 02 Nisan 2021 Cuma yayın akışı

00:30

Kapanış

09:50

EBA SPOR

10:00

HS TÜRKÇE-5

10:20

HS MATEMATİK-5

10:40

HS İNGİLİZCE-5

11:00

HS TÜRKÇE-6

11:20

HS MATEMATİK-6

11:40

HS İNGİLİZCE-6

12:00

HS TÜRKÇE-7

12:20

HS MATEMATİK-7

12:40

HS İNGİLİZCE-7

13:00

LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

13:20

LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

13:40

LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

14:00

HS TÜRKÇE-5

14:20

HS MATEMATİK-5

14:40

HS İNGİLİZCE-5

15:00

HS TÜRKÇE-6

15:20

HS MATEMATİK-6

15:40

HS İNGİLİZCE-6

16:00

HS TÜRKÇE-7

16:20

HS MATEMATİK-7

16:40

HS İNGİLİZCE-7

17:00

LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

17:20

LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

17:40

LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

18:00

HS TÜRKÇE-5

18:20

HS MATEMATİK-5

18:40

HS İNGİLİZCE-5

19:00

HS TÜRKÇE-6

19:20

HS MATEMATİK-6

19:40

HS İNGİLİZCE-6

20:00

HS TÜRKÇE-7

20:20

HS MATEMATİK-7

20:40

HS İNGİLİZCE-7

21:00

LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

21:20

LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

21:40

LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

22:00

Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:00
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EbaDersEğitimYayın AkışıOrtaokulCumaTrt Eba Tv
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