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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 9 Haziran 2021 Çarşamba'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 9 Haziran 2021 2 Haziran Çarşamba yayın akışı

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 09.06.2021 00:01
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OrtaokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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