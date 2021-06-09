TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.
TRT EBA TV ortaokul 9 Haziran 2021 2 Haziran Çarşamba yayın akışı
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Son Güncelleme: 09.06.2021 00:01