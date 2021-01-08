TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerin derslerin geri kalmaması için dersleri ekranlara getiriliyor. TRT EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Ortaokul öğrenciler EBA TV yayınlarında kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul Cuma yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların derslerine yer veriyor. EBA TV günlük yayın akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Cuma günü yayın akışında İngilizce, Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Tasarım Atölyeleri ile Özel Eğitim Beceri Öğretimi dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ortaokul 8 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
08:50 EBA SPOR
09:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL
09:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL
10:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL
10:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL
11:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL
11:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
12:00 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL
12:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL
13:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
13:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ
14:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ
15:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL
15:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL
16:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL
16:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL
17:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL
17:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
18:00 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL
18:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL
19:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
19:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ
20:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ
20:30 KUR'AN-I KERİM ORTAOKUL
21:00 BİZDEN
21:30 Kapanış
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