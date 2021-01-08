TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerin derslerin geri kalmaması için dersleri ekranlara getiriliyor. TRT EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrenciler EBA TV yayınlarında kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul Cuma yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların derslerine yer veriyor. EBA TV günlük yayın akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Cuma günü yayın akışında İngilizce, Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Tasarım Atölyeleri ile Özel Eğitim Beceri Öğretimi dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 8 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

08:50 EBA SPOR

09:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

09:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL

10:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

10:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL

11:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

11:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL

12:00 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

12:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL

13:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

13:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

14:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ

14:30 KUR'AN-I KERİM ORTAOKUL

15:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

15:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL

16:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

16:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL

17:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

17:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL

18:00 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

18:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL

19:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

19:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

20:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ

20:30 KUR'AN-I KERİM ORTAOKUL

21:00 BİZDEN

21:30 Kapanış

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