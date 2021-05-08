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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 08.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT'de yayınlanan EBA TV, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığımız bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sisteminde derslerin öğrencilere ulaşımını sağladı. Bu sayede öğrenciler derslerinden geri kalmamış oldu. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip edilmekte.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerine katılım sağlayabilmek için derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bunun içinde “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyorlar.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Cumartesi yayın akışı içerisinde ilk ders saat 10'da Türkçe ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı cumartesi günü yayın akışı akşam 21:40’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 2 Mayıs Pazar yayın akışı

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:00
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Yayın AkışıOrtaokulCumartesiTrt Eba Tv
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