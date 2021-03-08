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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 8 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecine ders yayınlarıyla destek oluyor. EBA TV yayın akışı içerisinde yer alan derslerle öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.

2020 yılında EBA TV intenette en çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan dersler bulunuyor. Bu derslerin yanı sıra sınava hazırlanan son sınıf ortaokul öğrencileri için test çözüm saatleri de yer alıyor. EBA TV ortaokul Pazartesi yayın akışında dersler sabah 08:50’de EBA Spor ile başlıyor ve gün boyunda devam ediyor. EBA TV yayın akışında son ders 21:30’da gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı

11:30 MATEMATİK -7

12:00 TÜRKÇE-8

13:00 ARAPÇA -5

13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 TÜRKÇE -5

14:30 MATEMATİK -5

15:00 TÜRKÇE -6

15:30 MATEMATİK -6

16:00 TÜRKÇE -7

16:30 MATEMATİK -7

17:00 TÜRKÇE -8

17:30 MATEMATİK -8

18:00 ARAPÇA -5

18:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE 

19:00 TÜRKÇE -5

19:30 MATEMATİK -5

20:00 TÜRKÇE -6

20:30 MATEMATİK -6

21:00 BİZDEN

21:30 TÜRKÇE -7

22:00 MATEMATİK -7

22:30 TÜRKÇE -8

23:00 MATEMATİK -8

23:30 ARAPÇA -5

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:00
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EbaDersEğitimPazartesiYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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