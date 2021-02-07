İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 07.02.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

07 Şubat 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

EBA TV, 2020 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor. EBA TV Pazar ortaokul yayın akışı içerisinde dersler 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm gün devam eden dersler akşam 22:00’de sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 7 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

09:50 EBA SPOR

10:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

10:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

10:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

11:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

11:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

11:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

12:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

12:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

12:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

13:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

13:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

13:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

14:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

14:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

14:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

15:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

15:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

15:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

16:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

16:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

16:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

17:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

17:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

17:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

18:00 HS FEN BİLİMLERİ-5

18:20 HS SOSYAL BİLGİLER-5

18:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

19:00 HS FEN BİLİMLERİ-6

19:20 HS SOSYAL BİLGİLER-6

19:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

20:00 HS FEN BİLİMLERİ-7

20:20 HS SOSYAL BİLGİLER-7

20:40 HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

21:00 LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

21:20 LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

21:40 LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

22:00 Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama

Popüler Haberler

TV 8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Alya dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
2021 Resmi resmi tatil günleri ne zaman? Şubat 2021 ayı resmi tatil var mı?
Engelli sağlık kurulu raporu doğrulama işlemleri nelerdir? 2021 engelli sağlık kurulu raporu sorgulama
Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 6 Şubat 2021 Cumartesi
Steam indirim günleri ne zaman? 2020 Steam indirim tarihleri
Survivor 2021 22. bölüm fragmanı 7 Şubat 2021 Pazar
2019 Temmuz Öğretmenlerin toplu sözleşme ve enflasyon farkı ne kadar? Öğretmenler ne kadar zamlı maaş alacak?
Ajan Salt filmi konusu nedir? Filme yer alan oyuncular kimler? Ajan Salt filmi fragman ve bilgileri
Rusya ve Irak'ta çalıştırmak üzere Türk işçi ve personel alımı yapılacak! İlan başvuru şartları ve başvuru sayfası
Uzman tahminlerine göre Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak?
Mucize Doktor yeni bölüm yayınlanacak mı? Fox TV 2 Nisan Perşembe Mucize Doktor neden yok?
Turkcell Bip hesap silme işlemi nasıl yapılır?
Çılgın Sayısal Loto 6 Ocak 2021 Cumartesi Sonuç sorgulama ekranı
Ofsayt vücudun nereleri sayılır? Ofsaytta kola mı bakılır? Koldan ofsayt olur mu?
İbo Show Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
Telefon hafıza kartını okumuyor ne yapmalıyım? Telefon hafıza kartı sorunları ve çözüm yöntemleri
Üçlü averaj nedir? Futbolda 3lü averaj nasıl hesaplanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.