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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 7 Haziran 2021 Pazartesi günü de gündemde! Siz de TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi için 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 7 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “7 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi

9:50 EBA SPOR

10:00 HS TÜRKÇE-5

10:20 HS MATEMATİK-5

10:40 HS İNGİLİZCE-5

11:00 HAZIR MISIN ?

11:40 HS TÜRKÇE-6

12:00 HS MATEMATİK-6

12:20 HS İNGİLİZCE-6

12:40 HS TÜRKÇE-7

13:00 HS MATEMATİK-7

13:20 HS İNGİLİZCE-7

13:40 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

14:00 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

14:20 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

14:40 HS TÜRKÇE-5

15:00 HS MATEMATİK-5

15:20 HS İNGİLİZCE-5

15:40 HS TÜRKÇE-6

16:00 HS MATEMATİK-6

16:20 HS İNGİLİZCE-6

16:40 HS TÜRKÇE-7

17:00 HS MATEMATİK-7

17:20 HS İNGİLİZCE-7

17:40 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

18:00 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

18:20 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

18:40 HS TÜRKÇE-5

19:00 HS MATEMATİK-5

19:20 HS İNGİLİZCE-5

19:40 HS TÜRKÇE-6

20:00 HS MATEMATİK-6

20:20 HS İNGİLİZCE-6

20:40 HS TÜRKÇE-7

21:00 HS MATEMATİK-7

21:20 HS İNGİLİZCE-7

21:40 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

22:00 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

22:20 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

 

 

7 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MH

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

7 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ortaokul canlı yayın

TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.

7 Haziran 2021 Pazartesi TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 07.06.2021 00:00
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DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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