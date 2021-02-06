TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle derslerin yayınlanmasını sağladı. EBA TV sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmadı. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Pazar yayın akışı içerisinde ilk ders saat 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Pazar günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.
TRT EBA TV ortaokul 31 Ocak Pazar yayın akışı
09:00 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ
13:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8
14:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
19:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8
19:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8
20:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
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