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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

6 Şubat 2021 tarihli TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Şubat 6 Cumartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle derslerin yayınlanmasını sağladı. EBA TV sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmadı. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Pazar yayın akışı içerisinde ilk ders saat 09:50’de EBA Spor ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Pazar günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 31 Ocak Pazar yayın akışı

08:50 EBA SPOR

09:00 ÖZEL EĞİTİM BECERİ ÖĞRETİMİ

09:30 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

10:00 HS TÜRKÇE-5

10:20 HS MATEMATİK-5

10:40 HS İNGİLİZCE-5

11:00 HS TÜRKÇE-6

11:20 HS MATEMATİK-6

11:40 HS İNGİLİZCE-6

12:00 HS TÜRKÇE-7

12:20 HS MATEMATİK-7

12:40 HS İNGİLİZCE-7

13:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

13:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

13:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

14:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

16:00 HS TÜRKÇE-5

16:20 HS MATEMATİK-5

16:40 HS İNGİLİZCE-5

17:00 HS TÜRKÇE-6

17:20 HS MATEMATİK-6

17:40 HS İNGİLİZCE-6

18:00HS TÜRKÇE-7

18:20 HS MATEMATİK-7

18:40 HS İNGİLİZCE-7

19:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

19:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

19:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

20:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

22:00 ÖĞRETMENLER ODASI

22:45 Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıOrtaokulCumartesiTrt Eba Tv
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